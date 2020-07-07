В начале июля Еврокомиссия обнародовала список стран, для которых откроет свои границы, но Украины в нем нет. Хорватия открыла свои границы для украинских туристов при условии подтверждения бронирования отеля или гостевого жилья. Теперь на отдых в морскую страну можно отправиться самолетом или автомобилем.

Что нужно для въезда

Для въезда в Хорватию туристам необходим биометрический загранпаспорт, медицинское страхование и подтверждение бронирования жилья, информирует Lowcost Avia. Для въезда в страну достаточно показать напечатанное бронирование номера в любом официально отеле или гостевом доме на территории Хорватии.

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Также вам нужно разрешение-подтверждение от МВД Хорватии. Его можно востребовать на сайте Министерства через онлайн форму по ссылке.

Обратите внимание, Хорватия сняла требование 14-дневной обязательной самоизоляции, так как страна находится в "зеленой" зоне. Также при въезде не нужно проходить никакие тесты.

Кто имеет право на въезд в Хорватию

Согласно решению Правительства Хорватии, принятому 30 июня 2020 года, право на въезд в Республику Хорватия имеют следующие категории граждан третьих стран (в том числе и Украины):

работники медицинских учреждений, медицинские исследователи и сотрудники, специалисты по уходу за лицами преклонного возраста и лица, которым необходима срочная медицинская помощь;

перевозчики товаров и другие представители транспортных служб с учетом необходимости;

лица, направляющиеся транзитом;

лица, которые едут с туристической целью или по другим рабочим вопросам, или которые имеют другой экономический интерес;

лица, которые едут с целью обучения, или имеют другие неотложные личные обстоятельства.

Как добраться в Хорватию самолетом

Прямые рейсы из Украины в Хорватию выполняет украинская авиакомпания WindRose. Перелет из Киева в город Пула или Сплит обойдется от 275 евро в две стороны, но обратите внимание, что цены растут. Первый рейс в Пулу из Киева прилетел 4 июля. Из Киева в Сплит WindRose летит во вторник, четверг и воскресенье, в Пулу осуществляет авиарейс во вторник, четверг и субботу. Подробнее смотрите по ссылке.

Также в Хорватию вы можете приобрести пакетные туры, в которые будет включен перелет, проживание и трансфер. Купить тур можно на сервисе поиска и бронирования туров онлайн Misto.travel.

Как добраться в Хорватию автомобилем

На собственном авто можно добраться в Хорватию через Венгрию, которая открыла транзитный проезд по своей территории для граждан Украины.

При въезде на территорию Венгрии работникам пограничной службы нужно показать такие документы на границе:

– биометрический паспорт (или визу);

– медицинскую страховку, которая действует на территории Европы;

– финансовое обеспечение (наличные, банковская выписка и т. п);

– документ, подтверждающий намерение посетить страну назначения (бронирование отеля).

– страхование авто (зеленая карта).

Венгры не требуют дополнительных разрешений для транзита, однако во всех других случаях Посольство Украины в Венгрии рекомендует получить разрешение венгерской полиции, несмотря на постоянные изменения вокруг ситуации с коронавирусом.

Условия транзита через Венгрию

При транзите не разрешается покидать предназначенные для него дороги. Заправка авто и парковка должны быть только в четко указанных местах. Соблюдение правил контролирует полиция и вооруженные силы Венгрии.

Если вы планируете ночевать в Венгрии, то вам нужно подать электронную заявку на венгерском языке на получение индивидуального разрешения. Для транзита пересекать границу можно через пункты пропуска Чоп – Загонь и Астей – Берегшурань. В Хорватию можно добраться через пункты Letenye или Udvar.

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В Венгрии и Хорватии есть платные автострады. Стоимость проезда автомобилей в Венгрии на 10 дней составляет 13 евро, на месяц – 18 евро. Купить виньетку можно онлайн или на АЗС, или в венгерских магазинах. Чтобы купить виньетку, надо предъявить документы на автомобиль и деньги (форинты). Также ее можно приобрести онлайн по ссылке. В Хорватии платные автомагистрали оплачиваются на въезде.



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