5 лучших добрых фильмов

Согласитесь, иногда так хочется отвлечься от негативных обстоятельств, которые, бывает, слишком часто окружают нас в жизни – плохие вести на работе, переполненный транспорт или даже длинные очереди в супермаркетах. Поэтому, чтобы разбавить ваши тяжелые трудовые будни, редакция LifeStyle 24 решила собрать самые добрые фильмы, которые недавно появились в сети. Запасайтесь поп-корном, вас ждет хороши

Если вы искали фильмы, которые могли бы разбавить ваш вечер, поднять настроение или просто напомнить о том, что добро в мире существует – вы попали именно туда!

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Хорошие фильмы с чувственным сюжетом и талантливыми актерами, с глубоким смыслом и правильными ценностями – это то, что вы увидите дальше. Вашему вниманию 5 добрых фильмов последних лет.

Лучшие добрые фильмы

"Расправь крылья" (Spread Your Wings)

Жанр: приключения, семейный

Режиссер: Николя Ванье

Рейтинг IMDb: 7,0

Интересно! В основу фильма положены реальные события.

Сюжет: Кристиан Муллек – ученый-биолог, увлекается гусями. Несколько последних лет мужчина живет далеко от цивилизации, занимаясь выводом диких птиц. Как-то в гости к отцу приезжает его сын Томас. Парень не слишком доволен перспективой провести несколько недель без своих друзей и родного города. Однако он вынужден посетить отца, который не может покинуть глухое место из-за того, что без него дикие гуси погибнут. Ведь благодаря Кристиану птицы находят свой путь, по которому мигрируют, взлетая вместе с ним на дельтаплане. А вот Томас совершенно не разделяет интересов отца. Впрочем, чем ближе мальчик знакомится с интересными пернатыми, тем сильнее он к ним привязывается.

Расправь крылья: трейлер смотреть онлайн

"Глазами собаки" (The Art of Racing in the Rain) (2019)

Жанр: комедия, драма

Режиссер: Саймон Кертис

Рейтинг IMDb: 7,5

Сюжет: Энцо – добрая и домашняя собака. Он живет вместе со своим хозяином Денни. Они считают себя командой, ведь одинаково смотрят на мир. Они убеждены, существование – это гонки. Именно поэтому Дэнни увлекается автомобилями и скоростью, а Энцо счастлив находиться везде со своим другом. Как-то судьба сводит главного героя с девушкой Свифт, которая вскоре становится его женой. Их семья будет мгновенно увеличиваться и все они будут невероятно любить друг друга. Однако, к сожалению, для них готовят тяжелые препятствия и испытания на прочность.

Глазами собаки: трейлер на украинском смотреть онлайн

"Мия и белый лев" (Mia and the White Lion) (2018)

Жанр: драма, приключения, семейный

Режиссер: Жиль де Мэтр

Рейтинг IMDb: 6,5

Сюжет: события разворачиваются в Южной Африке. Обычная семья переезжает из Лондона в небольшой африканский городок, где процветает дикая природа. Отец семейства мечтает разбогатеть, разводя львов на ферме, которую купил. Однако его дочь Мия, которой пришлось покинуть школу, друзей и красивый город, не слишком радуется изменениям в жизни.

Впрочем, ее жизнь кардинально меняется после того, как отец поручает ей заботиться о маленьком львенке по кличке Чарли. Девочка чувствует родство с животным, поскольку тот остался без родителей, а Мия – без их понимания. Они проводят вместе все время, играя, гуляя и поддерживая друг друга. Однако Чарльз – не собака и за год он вырос до огромных размеров. Родители Мии начали волноваться за ее безопасность, за что запретили ей заходить на территорию вольера и выпускать животное. Однако табу на Чарльза для девочки – ничто. Тем более, то Мия случайно узнает, что бизнес отца не настолько честный, как тот рассказывает, и ее лучшему другу грозит опасность. Юная девушка сделает все возможное, чтобы обеспечить Чарльзу свободу и счастливую жизнь.

Мия и белого льва: трейлер на украинском смотреть онлайн

"1+1: Новая история" (The Upside) (2017)

Жанр: драма, комедия

Режиссер: Нил Бергер

Рейтинг IMDb: 6,9

Сюжет: Делл – парень, у которого нет цели, однако он нуждается в работе, чтобы обеспечивать семью. Он ищет работодателей, которые согласятся подписать нужные ему документы для биржи, чтобы его жизнь шла так, как идет. Как-то с такой же целью Делл приходит в дом, где помощники миллиардера Филиппа как раз ищут для него сиделку.

Ворвавшись в кабинет, где проходило собеседование, парень привлекает к себе внимание Филиппа, который сидит в инвалидной коляске. Впервые за долгое время человек, которому было безразлично все на свете, возвращается к жизни и заявляет, что хочет, чтобы за ним ухаживал Делл. Конечно, помогать инвалиду – это не то, о чем мечтал молодой семьянин, однако со временем он понимает, что его работа – это подарок судьбы. Вместе мужчины смогут по-другому взглянуть на жизнь.

1+1: Новая история: трейлер на украинском смотреть онлайн

"Чудо" (Wonder) (2017)

Жанр: семейный, драма

Режиссер: Стивен Чбоски

Рейтинг IMDb: 8,0

Сюжет: события разворачиваются в доме среднестатистической семьи с особым ребенком. Огги – типичный мальчик, который любит "Звездные войны" и играть с собакой. Впрочем, у него есть одна особенность. Огги родился с редким заболеванием и, чтобы выглядеть так, как сейчас, перенес 27 операций. Он понимает, что он не такой как все, поэтому предпочитает носить шлем. Однако как-то ему придется впервые пойти в школу в 5 класс. Огги пытаться приспособиться к своим одноклассникам, без подозрения доверять им и искренне искать друзей.

Чудо: трейлер на украинском смотреть онлайн