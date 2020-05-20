Никита Добрынин и Даша Квиткова поженились: первые фото

Известный украинский телеведущий Никита Добрынин и его избранница из шоу "Холостяк" Даша Квиткова поженились. Сегодня, 20 мая, влюбленная пара официально зарегистрировала брак в киевском ЗАГСе.

На церемонию расписки молодоженов пришли ближайшие родственники и друзья. 21-летняя невеста выбрала короткое мини-платье белого цвета от бренда Tina Valerdi и босоножки. Образ дополнила распущенными волнистыми волосами. Даша выбрала минималистичный букет белых и розовых пионов, сообщает сообщает 24 канал.

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32-летний жених предстал в сером костюме в клеточку. Вместо официального аутфита Никита выбрал классическую белую футболку и белые кроссовки.



Никита Добрынин и Даша Квиткова стали мужем и женой / скрин из Instagram

Даша Квиткова взяла фамилию мужа Никиты Добрынина, однако известно, что Добрынин – это псевдоним телеведущего. Его настоящие имя и фамилия – Влад Вакулович.



Никита и Даша поженились / скрин из Instagram

"Я везде останусь как Квиткова, просто в паспорте буду Дашей Вакулович", – рассказала возлюбленная Добрынина.

Ранее Даша Квиткова сообщала, что празднование будет скромным. Пока все заведения еще внутри закрыты и работают только на летних террасах, они решили просто выпить кофе. После торжества новоиспеченные супруги поедут к родителям Даши, поскольку родители Никиты живут далеко, и будут лакомиться "киевским" тортом.

Церемонию влюбленных посетил украинский пловец, главный герой 7 сезона шоу "Холостяк" Дмитрий Черкасов со своей женой Александрой.

Когда состоится свадьба Никиты Добрынина и Дарьи Квитковой?

Долгожданная свадьба пары должна была состояться 23 мая 2020 года, но из-за пандемии коронавируса влюбленные решили ее перенести на несколько месяцев, чтобы не подвергать родственников опасности. Предварительно известно, что свадебная церемония состоится 12 августа.

Ранее влюбленные планировали провести свадьбу 2 сентября, однако после переговоров со свадебными организаторами поняли, что праздник может состояться быстрее.

Когда продлили карантин до 11 мая, мы поняли, что свадьбу нужно переносить. Мы не хотели, чтобы гости побыли 5 минут и пошли в масках. Поэтому решили искать какую-то другую дату и еще недели 2-3 не понимали, какой это будет день. Когда узнали, что все подрядчики свободны, должны возобновить авиасообщение, поняли, что 12 августа – это оно,

– отметила Даша.

На свадьбу Даше Квитковой шьют 2 платья – для торжественной церемонии и для танцев. Девушка признавалась, что сразу же после признания ей написали около двадцати свадебных салонов, которые готовы предоставить, подарить или сшить ее платье мечты".

Что известно об отношениях Даши Квитковой и Никиты Добрынина?

Никита Добрынин стал главным героем романтического шоу "Холостяк" 9 сезон. В финале Никита выбрал Дашу Квиткову, вручив ей кольцо, и признался, что влюблен в нее. После завершения шоу пара тщательно скрывала отношения. Они ездили в разных самолетах, встречались поздно вечером и даже заходили в дом в разное время. Уже после 3 месяцев встреч Даша переехала жить в квартиру Никиты.

Пара часто путешествовала и публиковала романтические фотографии. Зимой влюбленные отправились на остров Бали, где состоялось неожиданное предложение руки и сердца от телеведущего. Это впервые за историю существования украинского реалити-шоу "Холостяк" герой женится на избраннице, которую выбрал в финале проекта.

Впрочем, Даша и Никита неоднократно отмечали, что все равно были бы вместе, даже если не принимали участия в шоу "Холостяк", ведь их объединяет очень много общих знакомых, поэтому они непременно бы познакомились.