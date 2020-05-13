Дочь Екатерины Кухар ошеломила гибкостью: впечатляющее фото

Украинская прима-балерина, судья шоу "Танцы со звездами" Екатерина Кухар продолжает делиться с поклонниками фотографиями из самоизоляции. Звезда показала, как вместе с дочкой занимается спортом.

На карантине люди открыли в себе новые таланты и занятия, которые помогают им отвлечься от плохих мыслей и депрессии. Супруги Екатерина Кухар и Александр Стоянов также придерживаются установленных правил безопасности вместе с детьми и вдохновляют поклонников на занятия спортом. В инстаграм-сторис Екатерины появилась фотография, на которой она позирует вместе с дочерью.

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Для многих людей карантин стал уже привычным образом жизни и они не настроены еще посещать террасы любимых ресторанов или салоны красоты. Екатерина и Александр решили пока оставаться дома, ведь несмотря на ослабление карантина, опасность пандемии коронавируса является очень высокой.

Кухар решила похвастаться гибкостью своей 5-летней дочери Насти и опубликовала фото, на котором девочка вместе со звездной мамочкой сидят на поперечном шпагате. Екатерина не раз подчеркивала, что у ее маленькой принцессы есть способности к балету, поэтому она может реализовать себя в этой сфере.



Екатерина Кухар с дочкой / Instagram / @ekaterinakukhar_official