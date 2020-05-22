Дочь-красавица Сильвестра Сталлоне взбудоражила сеть фотографиями стройной фигуры

Американская модель и средняя дочь знаменитого бодибилдера и актера Сильвестра Сталлоне уже давно славится своей успешной карьерой и соблазнительными фото в сети. Последние вызвали особый ажиотаж среди ее подписчиков.

21-летняя красавица обожает проводить свободное время с семьей и веселиться вместе с сестрами Софией и Скарлетт. Кроме этого звезда соцсетях публикует интересные кадры с отцом и мамой, с которой имеет невероятно похожи черты лица. В своем инстаграме 21 мая модель оставила новые кадры, которые в очередной раз подчеркнули ее красоту и женственность.

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На снимках модель позирует в белых джинсах и черном купальнике-бюстгальтере с завязками, а на голове Систин – красная кепка. Свое лицо она подчеркнула лишь нежным оттенком губ, но не это больше всего запомнилось фанатам. Девушка публично похвасталась роскошным прессом и стройной фигурой, которую можно разглядеть на фотографиях. Фотографии девушка сделали на выходе из апартаментов, где проводит карантин в США.

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Стоит добавить, что будни самоизоляции в семье Сталлоне проходят очень весело. На одной из последних фотографий в блоге Систин вся звездная семья примерила брутальные образы в стиле "Короля тигров" – реального главного героя фильма, работавшего надзирателем в зоопарке.