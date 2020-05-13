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Дочь Нины Матвиенко показала маму в молодости: архивное фото

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Тоня Матвиенко
Тоня Матвиенко / Instagram / @tonya_matvienko

Украинская певица Тоня Матвиенко поделилась с поклонниками фотографией из семейного фотоальбома, на которой показала свою знаменитую маму в молодости.

Тоня Матвиенко на личной странице в инстаграме опубликовала семейную фотографию. Артистка отметила, что она больше похожа на своего папу, чем на звездную маму Нину Матвиенко.

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На черно-белом снимке исполнительница запечатлена вместе с мамой, папой и старшим братом. Они обнимают друг друга, а у Тони на голове видим венок из цветов. Все члены семьи улыбаются, а вот девочка позирует перед камерой с серьезным выражением лица.

В сообщении певица отметила, что ей на фото 4 годика. Именно такого возраста она сейчас воспитывает дочку Нину. А Нина Митрофановна позирует 39-летней.

"Я здесь такая, как Нина, а маме как мне сейчас", – коротко подписала кадр Тоня Матвиенко.  

Ніна Матвієнко
Нина Матвиенко в молодости / Instagram / @tonya_matvienko

Автор: Кристина Кобак
Теги: Новости LifeStyle Звездные родители Звездные дети LifeStyle
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