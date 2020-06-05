15-летняя дочь королевы украинского шоу-бизнеса Оли Поляковой Мария активно развивает личный блог в социальных сетях. После публичного разоблачения матерью ее личной жизни, девочка решила не скрывать свои отношения и впервые показала парня.

Маша Полякова опубликовала совместное фото в инстаграм-профиле. Судя по всему, она не хочет раскрывать своего бойфренда фолловерам, ведь оставила в тайне его имя.

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​На фото пара позирует в зеркале в полный рост, сдержав свои чувства. Очевидно, кадр был сделан недавно во время совместной прогулки подростков, ведь они предстали в защитных масках, придерживаясь мер безопасности во время карантина в Украине. Влюбленные были одеты в будничную одежду. На Маше широкие джинсы двух цветов, белые кроссовки и черная куртка. Длинные пышные волосы она оставила распущенными. Зато парень надел зауженные черные брюки, белые кроссовки, темное худи и желтую жилетку.

Мария Полякова лаконично подписала фотографию, публично признавшись бойфренду в чувствах: "Моя любовь".



Дочь Поляковой впервые показала своего парня / Фото: Instagram / @mashapolyakova

Как отреагировали фолловеры?

Многотысячная аудитория девочки, судя по всему, с нетерпением ждала обнародования ее отношений. Большинство пользователей были в восторге от того, как пара смотрится вместе, и засыпали влюбленных комплиментами. Однако без хейтеров не обошлось. Подписчики сразу же предположили, из состоятельной ли семьи парень дочери успешной певицы Оли Поляковой. Основанием для вывода, что он из обычной семьи, стал его телефон, который появился в кадре.

Что известно об отношениях Маши Поляковой?

Впервые о бойфренде дочери заговорила ее звездная мамочка в прямом эфире в инстаграме. Оля Полякова призналась, что Мария встречается с парнем и уже целовалась с ним. Сама же певица научила ее целоваться и посоветовала расслаблять губы. Она заверила, что это единственный опыт близости, который имела ее 15-летняя дочь.