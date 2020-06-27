22-летняя дочь музыканта Андрея Кузьменко, известного как Скрябин, окончила медицинский университет имени Богомольца и похвасталась дипломом врача. Мария-Барбара для выпускного выбрала эффектное черное мини-платье, которое подчеркнуло ее стройные ноги.

Единственная дочь Скрябина 22-летняя Мария-Барбара Кузьменко завершила обучение в Национальном медицинском университете имени А. А. Богомольца, чем поделилась на личной странице в инстаграме. Девушка, которая отказалась от публичной жизни, на протяжении 6 лет получала образование врача и планирует работать дерматологом.

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"6 незабываемых лет и диплом в руках. Мечты сбываются", – лаконично прокомментировала дочь Кузьмы фото с желанным дипломом медика.

Стоит отметить, что обучение в престижном столичном вузе действительно стало поворотным в жизни девушки. Ведь кроме желаемой специальности она нашла и настоящую любовь. Мария-Барбара вышла замуж за своего однокурсника Виктора Тура. 20 декабря 2020 года пара сыграла громкую свадьбу, гостями которой стали и звездные друзья покойного отца невесты.

Образ дочери Скрябина

Для знакового события в своей жизни Мария-Барбара выбрала эффектный образ. На ней приталенное черное платье мини и полупрозрачная накидка с кружевными вставками на рукавах. Тонкую талию выпускница подчеркнула широким поясом с пряжкой.

Длинные каштановые волосы дочь Скрябина оставила распущенными, уложив в легкие локоны. Образ девушка завершила солнцезащитными очками, за которыми скрыла лицо в жаркий день.



Дочь Скрябина с дипломом врача / Фото Instagram / @kuzmenko_barbara



Дочь Скрябина с дипломом врача / Фото Instagram / @kuzmenko_barbara