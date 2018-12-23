Дочь Ахтема Сейтаблаева выходит замуж: первое фото с помолвки

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Дочь Ахтема Сейтаблаева выходит замуж
Дочь Ахтема Сейтаблаева выходит замуж / 1plus1.ua

Украинский режиссер Ахтем Сейтаблаев поделился с поклонниками радостной новостью: его старшая дочь Назли заручилась.

Об этом он сообщил на своей странице в Instagram.

По словам Ахтема Сейтаблаева, его старшая дочь получила обручальное кольцо от своего возлюбленного. На предложение парня 23-летняя Назли ответила согласием.

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Немножко странное ощущение, когда твою дочь засватали, – написал смущенный Ахтем Сейтаблаев.

Режиссер и актер поделился с поклонниками первым фото с помолвки. На снимке красавица Назли позирует на фоне кольца, цветов и сладостей.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Axtem Seitablaiev (@seitablaiev)

Кто такой Ахтем Сейтаблаев?Успешный украинский режиссер и актер, известный по созданию кинолент "Захар Беркут", "Киборги", "Чужая молитва", "Однажды на Новый год", "Темные воды", "Операция "ЧеГевара", "Осенние цветы" и др. Кроме этого, Ахтем Сейтаблаев принимал участие в шоу "Танцы со звездами" и был ведущим военного ток-шоу "Храбрые сердца".

После оккупации Крыма режиссер вместе с семьей переехал в Киев. В 2013 году Ахтем Сейтаблаев женился на продюсере Иванне Дядюре. Совместно с женой он воспитывает троих детей.

Теги: LifeStyle Звездные свадьбы
Источник: 24 Канал
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