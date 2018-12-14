Дочь Арнольда Шварценеггера закрутила роман с известным актером: фотофакт

29-летняя дочь Арнольда Шварценеггера – Кэтрин – закрутила роман с голливудским актером Крисом Преттом. Вероятно, пара не будет затягивать со свадьбой и вскоре объявит о помолвке.

О романе Криса и Кэтрин поговаривали еще в июне 2018 года. Тогда пара засветилась на романтическом свидании в парке. Однако после публикации фото в мировых СМИ, влюбленные не прокомментировали свои отношения.

Читайте также: Бойфренд Ники Минаж оказался насильником и убийцей: фото

Теперь же Крис Прэтт опубликовал волшебные снимки с Кэтрин Шварценеггер. На снимках видно, как пара весело проводит время в компании 6-летнего сына актера от первого брака. Согласно кадрам, Кэтрин нашла общий язык с маленьким Джеком.

С днём рождения! Твоя улыбка наполняет светом комнату. Я дорожу временем, которое мы проводим вместе. Рад, что Бог привел тебя в мою жизнь. Благодарен за смех, поцелуи, разговоры, прогулки, любовь и заботу,

– трогательно написал Крис Прэтт.

Таким образом мужчина впервые подтвердил слухи об их романе с Кэтрин Шварценеггер.

Отметим, что в августе 2017 года Крис Прэтт объявил о разводе со звездой "Американского пирога" Анной Фэрис. Причиной разрыва стала работа голливудского актера. По словам инсайдеров западных СМИ, Крис Прэтт не мог совместить насыщенные съемки с заботой о жене и сыне.



Уже в июне 2018 года он закрутил роман с Кэтрин Шварценеггер. Познакомила пару мама девушки – Мария Шрайвер.