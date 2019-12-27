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Дочь Брюса Ли требует у сети фастфуда 30 миллионов долларов за нарушение авторских прав

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Сеть фастфуда Real Kungfu / BBC News

Один из самых влиятельных представителей боевого жанра стал прототипом для логотипа одной из китайских закусочных "Real Kungfu". Дочь покойного актера утверждает, что не давала никакого разрешения на использование легендарного образа ее отца. Теперь Шонон Ли требует материальной компенсации в размере 30 миллионов долларов.

На днях стало известно, что компания Bruce Lee Enterprises, которая владеет правами на изображение актера, подала иск в суд на известную сеть фастфуда "Real Kungfu". Инициатором такого решения стала 50-летняя дочь легенды Брюса Ли. Об этом сообщает BBC.

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На логотипе заведения изображен темнокожий мужчина в желтой футболке в позе мастера кунг-фу. Сеть утверждает, что использует изображение в течение 15 лет. Прежде чем выбрать для своей рекламной кампании, "Real Kungfu" согласовал логотип во время тщательного обследования национальным агентством по торговым маркам.

Мы удивлены, что спустя столько лет нас сейчас подают в суд. Мы изучаем дело и готовим ответ,
– сообщают представители заведения.

Компания, которую представляет Шонон Ли, хочет, чтобы сеть фастфудов немедленно ликвидировала изображения со всех заведений, и требует 30 миллионов долларов компенсации за нарушение авторских прав.

Компания Real Kungfu основанная в 1990 году и насчитывает около 600 заведений во всем Китае.

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Автор: Марина Джура
Теги: LifeStyle Новости LifeStyle Звездные дети
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