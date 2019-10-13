Дочь Деми Мур и Брюса Уиллиса призналась, что хотела совершить самоубийство
25-летняя Талула Уиллис – дочь актеров Деми Мур и Брюса Уиллиса – призналась, что она переживала депрессивный период в жизни, когда она думала даже о самоубийстве.
Об этом Талула рассказала поклонникам на своей странице в инстаграме. Девушка опубликовала короткий ролик, на котором она весело танцует в розовом купальнике, а потом прыгает в бассейн.
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На видео дочь Деми Мур выглядит очень радостно, энергично и беззаботно. Однако в подписи девушка заявила, что "мы не такие, какими кажемся окружению". Далее звездный ребенок написал шокирующие подробности о том, что она переживала депрессию. А когда снималось это положительное видео, Талула думала о суициде.
Когда я снимала это видео, помню, все говорили, что хотели бы быть такими же энергичными и свободными, как я. Но правда в том, что на тот момент я была уже как 3 месяца в глубокой депрессии и всерьез задумывалась о самоубийстве,
– написала Талула.
По словам девушки, она пока не готова рассекретить подробности своей депрессии и добавила, что каждый день для нее – борьба с самой собой.
"Я боюсь своего мозга и той боли, которую он может мне причинить. Каждый день – это борьба с самой собой. Я стараюсь найти светлые проблески, возможность улыбнуться, чтобы просто знать – я была храброй в этот день. Есть много аббревиатур, объясняющих мой диагноз, но они больше не пугают меня. Попробуй быть снисходительной к себе и попробуй найти маленькое зернышко любви, которое сможешь вырастить внутри", – подытожила дочь Деми Мур и Брюса Уиллиса.
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