Дочь Деми Мур и Брюса Уиллиса призналась, что хотела совершить самоубийство

25-летняя Талула Уиллис – дочь актеров Деми Мур и Брюса Уиллиса – призналась, что она переживала депрессивный период в жизни, когда она думала даже о самоубийстве.

Об этом Талула рассказала поклонникам на своей странице в инстаграме. Девушка опубликовала короткий ролик, на котором она весело танцует в розовом купальнике, а потом прыгает в бассейн.

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На видео дочь Деми Мур выглядит очень радостно, энергично и беззаботно. Однако в подписи девушка заявила, что "мы не такие, какими кажемся окружению". Далее звездный ребенок написал шокирующие подробности о том, что она переживала депрессию. А когда снималось это положительное видео, Талула думала о суициде.

Когда я снимала это видео, помню, все говорили, что хотели бы быть такими же энергичными и свободными, как я. Но правда в том, что на тот момент я была уже как 3 месяца в глубокой депрессии и всерьез задумывалась о самоубийстве,

– написала Талула.

По словам девушки, она пока не готова рассекретить подробности своей депрессии и добавила, что каждый день для нее – борьба с самой собой.

"Я боюсь своего мозга и той боли, которую он может мне причинить. Каждый день – это борьба с самой собой. Я стараюсь найти светлые проблески, возможность улыбнуться, чтобы просто знать – я была храброй в этот день. Есть много аббревиатур, объясняющих мой диагноз, но они больше не пугают меня. Попробуй быть снисходительной к себе и попробуй найти маленькое зернышко любви, которое сможешь вырастить внутри", – подытожила дочь Деми Мур и Брюса Уиллиса.