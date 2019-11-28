Дочь Деми Мур призналась, что борется с высыпаниями на коже

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Дочь Деми Мур Таллула Уиллис / Instagram / @buuski

25-летняя дочь американской актрисы на днях опубликовала видео, на котором открыто демонстрирует свою проблемную кожу. Она призналась, что борется с угрями уже 5 лет. Таллула Уиллис уверяет, что девушки могут быть милыми даже с внешними проблемами.

Таллула Уиллис – самая младшая дочь Деми Мур и Брюса Уиллиса. Она также развивает свою актерскую карьеру. Однако в отличие от многочисленной современной молодежи, девушка показывает свою жизнь в социальных сетях вовсе не из гламурной стороны.

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Недавно она рассказала о своей проблемной коже, которую лечит в течение 5 лет. Девушка опубликовала видео, на котором демонстрирует красные высыпания на лице.

Вместо того, чтобы показывать себя во всей красе, я даю повод для сплетен, демонстрируя свой героизм. Мои поры не функционируют должным образом, поэтому я хочу избавиться от этой розовой бугристой кожи,
– призналась звездная дочь.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений tallulah (@buuski)

Реакция ее подписчиков была неоднозначной. Некоторые были в восторге от такой смелости, другие же высказались критически и даже посоветовали Таллуле эффективные лекарственные средства, которые могли бы помочь.

Ранее Талула Уиллис призналась, что она переживала депрессивный период в жизни и даже думала о самоубийстве. Таким признанием она шокировала под веселым видео. Она ежедневно боролась с собой, находя повод для улыбки и света.

Когда я снимала это видео, помню, все говорили, что хотели бы быть такими же энергичными и свободными, как я. Но правда в том, что на тот момент я была уже как 3 месяца в глубокой депрессии и всерьез задумывалась о самоубийстве,
– написала Талула.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений tallulah (@buuski)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений tallulah (@buuski)

 

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Автор: Марина Джура
Теги: Голливуд LifeStyle Новости LifeStyle Самоубийство Звездные дети
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