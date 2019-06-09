Дочь Евгения Кошевого после двух лет репетиций снова выйдет на сцену "Голос. Дети"

Третий выпуск вокального шоу "Голос. Дети" 5 сезон украинцы увидят уже сегодня, 9 июня, на телеканале "1+1". В видеоанонсе к предстоящему шоу показали старшую дочь участника "Квартал 95" Евгения Кошевого – 11-летнюю Варвару Кошевую.

Юная участница кастингов уже однажды участвовала в проекте "Голос. Дети", но тогда ей тренеры посоветовали лучше подготовиться и приходить в следующий раз.

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Так и получилось – через 2,5 года Варя Кошевая выйдет на сцену 5 сезона и будет стараться повернуть хотя бы одно кресло судей.

Варвара Кошевая возвращается на сцену проекта "Голос. Дети" 2019. После двух с половиной лет репетиций юная вокалистка готова снова покорять звездных наставников,

– говорится в видеоанонсе телеканала "1 + 1".

Удастся ли ей это, увидим уже в 21:00, а также неизвестно, будет ли звездный папа Евгений Кошевой, который после ухода Владимира Зеленского из студии "Квартал 95" возглавил ее, поддерживать дочь за кулисами слепых прослушиваний.

Стоит напомнить, что юная Варвара Кошевая ранее участвовала в таких телепроектах, как "Лига Смеха" и "Рассмеши комика. Дети."