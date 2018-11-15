Дочь Идриса Эльбы назначили послом "Золотого глобуса": реакция девушки

Дочь известного британского актера Идриса Эльбы выбрали послом (представителем) 76-й премии "Золотой глобус". На пресс-конференции Исан Эльба сообщила, что намерена оказывать помощь молодежи своей нации.

Новость о назначении нового посла для всемирно известной премии "Золотой Глобус" появилась на официальном сайте Golden Globes.

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Дочь известного британского актера Идриса Эльбы – Исан Эльбу – удостоили почетного звания амбассадора (представителя) для премии "Золотой глобус-2019". О своем решении президент Ассоциации иностранной прессы в Голливуде Мехер Татна сообщила на пресс-конференции в Лос-Анджелесе. Исан Эльба сразу же прокомментировала почтенное назначение, растрогав мир.



Исан Эльба / Golden Globes

Для меня большая честь получить этот титул и воспользоваться им не только для того, чтобы рассказать людям о работе ассоциации, но и для того, чтобы осветить вопросы, которые неравнодушны лично мне. Психическое здоровье, особенно, афроамериканцев и моих сверстников – это то, что действительно должно быть обнародовано. Мы должны дать молодежи возможность не бояться обращаться за помощью,

– прокомментировала свое назначение Исан.

К слову, Идрис Эльба – популярный британский актер и звезда фильмов "Гора между нами", "Лютер" и "Тор" недавно получил почетное звание. В начале ноября американский журнал People наградил 46-летнего Идриса званием "Самого сексуального мужчины 2018 года".