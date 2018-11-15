Дочь Идриса Эльбы назначили послом "Золотого глобуса": реакция девушки

24 Читати новину українською
Идрис Эльба с дочерью Исан
Идрис Эльба с дочерью Исан / Instagram/ @rock3sixty

Дочь известного британского актера Идриса Эльбы выбрали послом (представителем) 76-й премии "Золотой глобус". На пресс-конференции Исан Эльба сообщила, что намерена оказывать помощь молодежи своей нации.

Новость о назначении нового посла для всемирно известной премии "Золотой Глобус" появилась на официальном сайте Golden Globes.

Читайте также: В США наградили лучших кантри-певцов: победители CMA Awards 2018

Дочь известного британского актера Идриса Эльбы – Исан Эльбу – удостоили почетного звания амбассадора (представителя) для премии "Золотой глобус-2019". О своем решении президент Ассоциации иностранной прессы в Голливуде Мехер Татна сообщила на пресс-конференции в Лос-Анджелесе. Исан Эльба сразу же прокомментировала почтенное назначение, растрогав мир.

Ісан Ельба, дочка Ідріса Ельби
Исан Эльба / Golden Globes

Для меня большая честь получить этот титул и воспользоваться им не только для того, чтобы рассказать людям о работе ассоциации, но и для того, чтобы осветить вопросы, которые неравнодушны лично мне. Психическое здоровье, особенно, афроамериканцев и моих сверстников – это то, что действительно должно быть обнародовано. Мы должны дать молодежи возможность не бояться обращаться за помощью,
– прокомментировала свое назначение Исан.

К слову, Идрис Эльба – популярный британский актер и звезда фильмов "Гора между нами", "Лютер" и "Тор" недавно получил почетное звание. В начале ноября американский журнал People наградил 46-летнего Идриса званием "Самого сексуального мужчины 2018 года".

Теги: LifeStyle Золотой глобус Награды
Источник: 24 канал
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Черная пятница: 5 советов для удачных покупок
сегодня 12:00 Черная пятница: 5 советов для удачных покупок
Яніна Ткачук 297
Ольге Куриленко – 38: топ-5 фильмов с голливудской актрисой украинского происхождения
14 ноября 13:16 Ольге Куриленко – 38: топ-5 фильмов с голливудской актрисой украинского происхождения
390
Дочь Стэна Ли раскрыла имя нового супергероя, которого создатель комиксов придумал перед смертью
14 ноября 12:56 Дочь Стэна Ли раскрыла имя нового супергероя, которого создатель комиксов придумал перед смертью
396
Игра престолов: известна дата премьеры 8 сезона
14 ноября 10:00 Игра престолов: известна дата премьеры 8 сезона
366
Кто победит в шоу "Танцы со звездами 2018"? Ваше мнение
13 ноября 20:18 Кто победит в шоу "Танцы со звездами 2018"? Ваше мнение
879
Лучшие фильмы с участием Стэна Ли студии Marvel
13 ноября 18:00 Лучшие фильмы с участием Стэна Ли студии Marvel
256
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук