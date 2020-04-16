Дочь Кейт Бекинсейл прокомментировала роман матери с 22-летним музыкантом: неожиданная реакция

На днях папарацци рассекретили новый роман голливудской актрисы Кейт Бекинсейл с музыкантом, который на 24 года младше нее. Как оказалось, дочь звездной мамы Лили одобряет отношения матери и привыкла к тому, что ей нравятся креативные ребята.

46-летняя Кейт Бекинсейл не прекращает поражать поклонников своими романтическими отношениями с молодыми избранниками. Знаменитость закрутила роман с 22-летним рок-музыкантом Гуди Грейсом. Парень всего на год старше дочери актрисы Лили, которая также строит свою карьеру на территории киноиндустрии.

Важно С разницей в 24 года: Кейт Бекинсейл закрутила новый роман

Инсайдеры сообщили изданию Us Weekly, как девушка отреагировала на новые отношения матери. Выяснилось, она совсем не беспокоится о том, что Кейт Бекинсейл нравится мужчины значительно моложе нее. Лили связывает близкая дружба с матерью и, похоже, она готова принять любой ее выбор.

Кейт привлекают молодые и творческие парни, это ее тип. Ей нравится проводить время с ними, ведь она любит быть в курсе последних трендов,

– информируют инсайдеры.

Напомним, что об отношениях Кейт Бекинсейл и Гуди Грейса стало известно после их совместной прогулки по улицам Лос-Анджелеса во время карантина. Пара держалась за руки и обнималась, не скрывая своих чувств. Чтобы избежать чрезмерного внимания общественности, влюбленные выбрали будничную одежду и массивные солнцезащитные очки.