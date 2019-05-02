Дочь Кейт Миддлтон и принца Уильяма празднует 4 года: новые фото принцессы Шарлотты

Герцоги Кембриджские не прекращают праздновать. Сегодня, 2 мая, их дочь принцесса Шарлотта отмечает свое 4-летие. По случаю ее дня рождения на официальной странице членов королевской семьи появились новые фото заметно подросшей наследницы.

С начала апреля Букингемский и Кенсингтонский дворцы откупорили, как минимум, четыре бутылки шампанского. Ранее мы писали об апреле, который стал для монаршей семьи по-настоящему королевским. Так, в мае праздники продолжаются.

Читайте также: Сын герцогов Кембриджских принц Луи празднует один год: новые фото члена королевской семьи

Недавно Кейт Миддлтон продемонстрировала свои навыки фотографа, опубликовав фотографии принца Луи, который праздновал 1 год. А теперь герцогиня Кембриджская порадовала фанатов новыми снимками принцессы Шарлотты, которой сегодня, 2 мая, исполнилось 4 года.

Кадры заметно подросшей дочери принца Уильяма и Кейт Миддлтон появились на официальной странице Кенсингтонского дворца в Instagram. На фото принцесса Шарлотта появилась в милом платье голубого цвета с цветами и в синих кедах, а на других фотографиях – в сером свитере и юбке в клеточку. Миловидные кадры сделала сама Кейт Миддлтон на территории их дома в Норфолке.