Дочь Кейт Миддлтон и принца Уильяма празднует 4 года: новые фото принцессы Шарлотты

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Кейт Миддлтон с дочерью принцессой Шарлоттой
Кейт Миддлтон с дочерью принцессой Шарлоттой / Getty Images

Герцоги Кембриджские не прекращают праздновать. Сегодня, 2 мая, их дочь принцесса Шарлотта отмечает свое 4-летие. По случаю ее дня рождения на официальной странице членов королевской семьи появились новые фото заметно подросшей наследницы.

С начала апреля Букингемский и Кенсингтонский дворцы откупорили, как минимум, четыре бутылки шампанского. Ранее мы писали об апреле, который стал для монаршей семьи по-настоящему королевским. Так, в мае праздники продолжаются.

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Недавно Кейт Миддлтон продемонстрировала свои навыки фотографа, опубликовав фотографии принца Луи, который праздновал 1 год. А теперь герцогиня Кембриджская порадовала фанатов новыми снимками принцессы Шарлотты, которой сегодня, 2 мая, исполнилось 4 года.

Кадры заметно подросшей дочери принца Уильяма и Кейт Миддлтон появились на официальной странице Кенсингтонского дворца в Instagram. На фото принцесса Шарлотта появилась в милом платье голубого цвета с цветами и в синих кедах, а на других фотографиях – в сером свитере и юбке в клеточку. Миловидные кадры сделала сама Кейт Миддлтон на территории их дома в Норфолке.

 

 

 

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Теги: LifeStyle Новости LifeStyle Кейт Миддлтон Королівська сім'я
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