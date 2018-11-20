Дочь Кейт Мосс впервые позировала для обложке журнала без матери: яркие фото

В новом выпуске британского журнала Dazed на обложке предстала 16-летняя дочь известной супермодели Кейт Мосс Лила. Самостоятельная съемка такого масштаба состоялась в жизни Лилы Мосс впервые.

Свежий номер британского глянца Dazed, на обложке которого дебютировала 16-летняя Лила Мосс выйдет в продажу в четверг, 22 ноября. Для дочери супермодели Кейт Мосс это первый опыт съемки для обложки журнала без матери.

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Снимки с фотосессии для зимнего номера 16-летняя модель опубликовала на своей странице в Instagram.

Я трепетно делюсь с вами моей первой самостоятельной обложкой для зимнего выпуска @dazed. Работать с такой удивительной командой было мечтой,

– прокомментировала фото Лила.



Лила Мосс для британского глянца Dazed / Instagram @lilamoss

Стоит добавить, что отец 16-летней Лили Мосс Джефферсон Ак является книжным редактором и издателем. Также он является одним из основателей журнала Dazed, который начал выпускаться в 1990-х.