Дочь короля Бельгии надела в школу украинскую вышиванку: фото

342 Читати новину українською
Дочь короля Бельгии надела вышиванку
Дочь короля Бельгии надела вышиванку / Facebook / @UkrainianEmbassyBelgium

Младшая дочь бельгийского монарха Филиппа I принцесса Элеонора надела украинскую вышиванку для первого учебного дня в школе.

Об этом сообщает Посольство Украины в Бельгии на официальной странице в Facebook.

Читайте также: Топ-7 вышиванок в гардеробе королевы Иордании

"Младшая дочь короля Бельгии пришла в школу в вышиванке", – говорится в источнике, который опубликовал фото Элеоноры со своими братьями и сестрами, а также снимок с бельгийским королем.

Донька короля Бельгій одягнула вишиванку
Дочь короля Бельгий в вышиванке / Facebook / @UkrainianEmbassyBelgium

Девочка примерила вышиванку с объемными руквами, которую сочетала с классическими джинсами и кедами белого цвета.

Донька короля Бельгій одягнула вишиванку
Дочь короля Бельгий в вышиванке / Facebook / @UkrainianEmbassyBelgium

Донька короля Бельгій одягнула вишиванку
Дочь короля Бельгий в вышиванке / Facebook / @UkrainianEmbassyBelgium

blog_ava
Отказ от секса после 50: к какой опасной болезни это приводит
3 сентября
245
Теги: Новости LifeStyle LifeStyle Звездные дети Бельгия
Источник: LifeStyle 24
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Красавица в стиле Андре Тана: что дизайнер советует одевать осенью
3 сентября 12:31 Красавица в стиле Андре Тана: что дизайнер советует одевать осенью
601
Музыкальные новинки августа: 10 песен и альбомов, которые нельзя пропустить
2 сентября 13:00 Музыкальные новинки августа: 10 песен и альбомов, которые нельзя пропустить
Олена Булан 344
5 фильмов с Киану Ривзом, которые следует посмотреть каждому
2 сентября 12:22 5 фильмов с Киану Ривзом, которые следует посмотреть каждому
4080
"Игра в прятки": фильм о поистине кошмарной свадьбе
1 сентября 13:30 "Игра в прятки": фильм о поистине кошмарной свадьбе
Юлія Ліпенцева 448
Лунный календарь стрижек на сентябрь 2019: интересные советы
1 сентября 12:34 Лунный календарь стрижек на сентябрь 2019: интересные советы
5286
Новости
Больше новостей
Залиште відгук