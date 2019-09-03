Дочь короля Бельгии надела в школу украинскую вышиванку: фото
Младшая дочь бельгийского монарха Филиппа I принцесса Элеонора надела украинскую вышиванку для первого учебного дня в школе.
Об этом сообщает Посольство Украины в Бельгии на официальной странице в Facebook.
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"Младшая дочь короля Бельгии пришла в школу в вышиванке", – говорится в источнике, который опубликовал фото Элеоноры со своими братьями и сестрами, а также снимок с бельгийским королем.
Дочь короля Бельгий в вышиванке / Facebook / @UkrainianEmbassyBelgium
Девочка примерила вышиванку с объемными руквами, которую сочетала с классическими джинсами и кедами белого цвета.
Дочь короля Бельгий в вышиванке / Facebook / @UkrainianEmbassyBelgium
Дочь короля Бельгий в вышиванке / Facebook / @UkrainianEmbassyBelgium