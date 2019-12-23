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Дочь Кузьмы Скрябина вышла замуж: новые свадебные фото

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Дочь Кузьмы Скрябина вышла замуж / Instagram / @miss___mariya

Единственная дочь Андрея Кузьменко, который погиб 2 февраля 2015 года в автокатастрофе, Мария-Барбара вышла замуж за Виктора Тура и сыграла роскошную свадьбу, на которую были приглашены и представители украинского шоу-бизнеса. В сети появились новые снимки с торжественной церемонии.

Новые фото со свадьбы Мария-Барбара, или, как ее ласково называл отец Кузьма Скрябин, Бася, опубликовала на своей странице в Инстаграме.

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Свои снимки дочь погибшего артиста лаконично подписала датой свадьбы – 20.12.2019. 22-летняя девушка вышла замуж за своего однокурсника, с которым учится в Национальном медицинском университете имени А. А. Богомольца. Добавим, что в будущем Барбара планирует стать дерматологом.

Влюбленные расписались в одном из документ-сервисов, а свадьбу сыграли в столичном ресторане.

Для важного события единственная дочь Кузьмы Скрябина надела роскошное атласное платье с вырезом на спине. Девушка распустила волосы и дополнила нежный образ лаконичной диадемой.

Весілля доньки Кузьми Скрябіна Марії-Барбари
Свадьба дочери Кузьмы Скрябина Марии-Барбары / Instagram / @miss___mariya


Свадьба дочери Кузьмы Скрябина Марии-Барбары / Instagram / @miss___mariya
 

Весілля доньки Кузьми Скрябіна Марії-Барбари
Свадьба дочери Кузьмы Скрябина Марии-Барбары / Instagram / @miss___mariya

Весілля доньки Кузьми Скрябіна Марії-Барбари
Свадьба дочери Кузьмы Скрябина Марии-Барбары / Instagram / @miss___mariya

Весілля доньки Кузьми Скрябіна Марії-Барбари
Свадьба дочери Кузьмы Скрябина Марии-Барбары / Instagram / @miss___mariya

Также Мария-Барбара показала в серии снимков, как нежно и изысканно выглядел декор на свадьбе. Столы украшали свечи пастельных цветов, легкие ткани и белые розы.

Весілля доньки Кузьми Скрябіна Марії-Барбари
Декорации на свадьбе дочери Кузьмы Скрябина Марии-Барбары / Instagram / @miss___mariya

Весілля доньки Кузьми Скрябіна Марії-Барбари
Декорации на свадьбе дочери Кузьмы Скрябина Марии-Барбары / Instagram / @miss___mariya

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Автор: Анастасия Манюхина
Теги: LifeStyle Новости LifeStyle Звездные свадьбы Звездные дети Андрей Кузьменко "Скрябин"
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