Дочь Кузьмы Скрябина вышла замуж: новые свадебные фото

Единственная дочь Андрея Кузьменко, который погиб 2 февраля 2015 года в автокатастрофе, Мария-Барбара вышла замуж за Виктора Тура и сыграла роскошную свадьбу, на которую были приглашены и представители украинского шоу-бизнеса. В сети появились новые снимки с торжественной церемонии.

Новые фото со свадьбы Мария-Барбара, или, как ее ласково называл отец Кузьма Скрябин, Бася, опубликовала на своей странице в Инстаграме.

Читайте также: Дочь покойного Кузьмы Скрябина вышла замуж

Свои снимки дочь погибшего артиста лаконично подписала датой свадьбы – 20.12.2019. 22-летняя девушка вышла замуж за своего однокурсника, с которым учится в Национальном медицинском университете имени А. А. Богомольца. Добавим, что в будущем Барбара планирует стать дерматологом.

Влюбленные расписались в одном из документ-сервисов, а свадьбу сыграли в столичном ресторане.

Для важного события единственная дочь Кузьмы Скрябина надела роскошное атласное платье с вырезом на спине. Девушка распустила волосы и дополнила нежный образ лаконичной диадемой.



Свадьба дочери Кузьмы Скрябина Марии-Барбары / Instagram / @miss___mariya



Свадьба дочери Кузьмы Скрябина Марии-Барбары / Instagram / @miss___mariya





Свадьба дочери Кузьмы Скрябина Марии-Барбары / Instagram / @miss___mariya



Свадьба дочери Кузьмы Скрябина Марии-Барбары / Instagram / @miss___mariya



Свадьба дочери Кузьмы Скрябина Марии-Барбары / Instagram / @miss___mariya

Также Мария-Барбара показала в серии снимков, как нежно и изысканно выглядел декор на свадьбе. Столы украшали свечи пастельных цветов, легкие ткани и белые розы.



Декорации на свадьбе дочери Кузьмы Скрябина Марии-Барбары / Instagram / @miss___mariya



Декорации на свадьбе дочери Кузьмы Скрябина Марии-Барбары / Instagram / @miss___mariya