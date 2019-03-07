Дочь Майкла Джексона Пэрис впервые прокомментировала скандальный фильм и обратилась к фанатам

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Пэрис Джексон
Пэрис Джексон / Instagram / @parisjackson

20-летняя дочь легендарного поп-короля собралась с мыслями и впервые прокомментировала скаднальний фильм, который обсуждает весь мир. Пэрис Джексон также попросила поклонников меньше интересоваться ее жизнью.

Фильм "Покидая Неверленд" ("Leaving Neverland") получил безумное обсуждение после представления на кинофестивале Sundance. Откровенные признания мужчин, которые подверглись насилию от Майкла Джексона, не обсуждал разве что ленивый. Накануне Опра Уинфри взяла у них интервью, а после этого сеть подорвало обращение Пэрис Джексон, дочери поп-короля.

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Девушка написала на своей странице в Twitter первый комментарий, касающийся скандального фильма.

На самом деле, я еще не делала никаких официальных заявлений, особенно зная, как это может повлиять на мою работу,
– заверила Пэрис Джексон.

После этого она написала обращение к поклонникам и прессе, попросив их относиться к ее жизни немного проще, а потом утверждала, что не имела намерения оскорбить поклонников.

Я не хотела вас обидеть, сказав, что вы должны быть спокойны, я знаю, что несправедливость неприятная... Но реагирование со спокойным умом, как правило, более логично, чем действовать в гневе,
– написала на своей странице в Twitter 20-летняя Пэрис Джексон.

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Теги: LifeStyle Новости LifeStyle Пэрис Джексон
Источник: 24 Канал
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