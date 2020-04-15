Дочь Майкла Джексона стала Иисусом в новом сериале
Американская звезда и дочь поп-короля Майкла Джексона Пэрис снялась в новом инди-сериале "Привычка" (Habit). В нем она исполнила роль проблемной девушки, увлекающейся библейским персонажем Иисусом.
В сети уже появился первый кадр, в котором Пэрис Джексон изображена в одежде, похожей на ту, которую носил Иисус. Кадр был опубликован в издании E! News.
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Пэрис Джексон в первом кадре в сериале "Привычка" 2020 / E! News
Согласно синопсису ленты, уличная тусовщица с фетишем на Иисуса попадает в неприятную историю с наркотиками и насилием, но пытается замаскироваться под монахиню. Впрочем, это не главная роль в сериале, а дополнительная. Главную же должна исполнять американская актриса Белла Торн. В фильме также снялся британский музыкант Гэвин Россдэйл.
По словам продюсера Донована Лейтча, так и было задумано, что в сериале соберется столько звезд. Вместе с этим он анонсировал, что в "Привычке" будет "потрясающий саундтрек".
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