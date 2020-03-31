Дочь Милы Йовович прочитала авторскую сказку на русском языке: видео

Голливудская актриса Мила Йовович часто публикует в сети фотографии с детьми. Звезда рассказывает о них и делится их достижениями. На днях она распространила видео, на котором ее старшая дочь Эвер Габо читает сказку на русском языке, которую написала сама.

На карантине родители пытаются придумать интересные занятия для детей, чтобы весело и с пользой проводить время вместе. Звездная мамочка Мила Йовович поделилась успехами старшей дочери в изучении русского языка. Так, 12-летняя Эвер на карантине написала сказку и прочитала ее.

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Интересный ролик актриса опубликовала на личной странице в инстаграме. Девочка позирует в комнате дома, на фоне кухни и стены, на которой есть много детских рисунков. Она одета в домашнюю одежду и, как всегда, улыбающаяся.

Моя дочь Эвер ежедневно в течение пол часа читала и писала на русском языке в школе. Сегодня она решила написать на русском на кириллице! Это супер глупо и прекрасно относительно крысы и лягушки, которые живут вместе и устраивают ужин. Если вы разговариваете на русском – это действительно весело. Наслаждайтесь,

– написала в публикации Мила.

Ранее знаменитость также делилась милыми фото и видео, на которых позировала ее маленькая доченька Озиан, которая родилась в феврале этого года. Кадры просто поражают обаянием.