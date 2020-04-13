Дочь Милы Йовович рассказала, влияют ли родители на ее карьеру

12-летняя дочь Милы Йовович и Пола Андерсона постепенно покоряет Голливуд. Девочка уже успела сыграть в фильме "Черная Вдова" и готовится к съемкам нового "Питера Пэна". На днях Эвер еще и украсила обложку известного глянца и рассказала о своей карьере.

Дочь Милы Йовович стала главной звездой нового выпуска журнала Flaunt. Для глянца Эвер снялась в яркой фотосессии, представ перед камерой в пышном платье и с макияжем. Однако большее внимание привлекло интервью школьницы.

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12-летняя Эвер Андерсон откровенно рассказала о своей карьере в Голливуде. Она призналась, что в восторге от возможности становиться в кадре кем-то другим. Однако ее звездные родители не влияют на роли, а только дают ей советы по поводу актерского мастерства.

"Мне нравится то, что я чувствую, когда притворяюсь кем-то другим. С первого раза, как появилась на съемочной площадке, я влюбилась в актерство. Ты словно играешь в игру с другими актерами, которые знают все правила и подводят тебя подыграть им. Много детей в моей школе уже не любят играть в подобное и изображать кого-нибудь. Я таким образом продолжаю делать это в компании других людей", – рассказала Эвер Андерсон.

Вспомнила дочь Милы Йовович и момент, когда узнала, что получила роль в новом фильме про Питера Пэна. Съемки киноленты перенесли из-за коронавируса, однако Эвер не расстраивается из-за этого и ожидает возможность вновь начать работу на съемочной площадке.

"Я была с ночевкой у лучшей подруги, когда родители позвонили мне по FaceTime. Мама спросила, одна ли я, попросила меня уединиться в шкафу, а потом сделала большие глаза, серьезное лицо, после улыбнулась и сказала: "Ты получила роль!". Я так кричала, что моя подруга поняла, в чем дело", – вспомнила дочь Милы Йовович.

Эвер не скрывает, что звездная мамочка, которая уже является знаменитой актрисой в Голливуде, дает советы ей относительно ролей. Так, сейчас Мила Йовович с первенцем тренируют британский акцент, с которым девочка должна предстать в новой киноленте.

В то же время Мила Йовович также прокомментировала успех дочери. По ее словам, Эвер очень талантлива и умеет перевоплотиться в какого-то персонажа. Кроме этого, актриса призналась, что девочка получила 2 роли, была на десятках прослушиваний с другими детьми. Поэтому звездные родители – это не показатель успеха маленькой звезды.

"Если бы у Эвер не было таланта, никто не взял бы ее в кино просто потому, что у нее такие родители. С 22 прослушиваний она пока прошла только два. У нее действительно есть талант. И слава богу, что мы с мужем можем чем-то помочь ей, не дать кому-то использовать нашу дочь. Будет ли ей сложно? Обязательно. Эта индустрия готова сожрать тебя и выплюнуть, если ты не будешь держать удар. Но, если ты действительно любишь свое дело – а Эвер любит – то будешь вознаграждена по заслугам", – отметила Мила Йовович.