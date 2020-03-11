Дочь Милы Йовович снялась в фильме "Черная вдова" от Marvel

Старшая дочь голливудской актрисы Милы Йовович, вероятно, повторит успех своей матери. 12-летняя Эвер дебютировала на больших экранах в популярном фильме. Девочка снялась в киноленте Marvel "Черная вдова", который выйдет в прокат 7 мая 2020 года.

Эксклюзивную информацию сообщает издание Variety. По данным журналистов, дочь Милы Йовович и Пола Андерсона сыграла главную героиню в детстве. Эвер мастерски перевоплотилась в супергероиню Черную вдову и стала коллегой знаменитой актрисы Скарлетт Йоханссон.

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Будьте готовы к встрече с молодой Черной вдовой. Итак, мы можем наконец говорить, что Эвер тайно сыграла в кинопроекте. Только что было объявлено, что она перевоплотилась в молодую Наташу Романову в новинке Marvel. Мы так гордимся нашей доченькой! Она хотела сниматься с 5 лет, вкладывала время, все внимание и энергию, чтобы таки осуществить свою мечту!

– написала Мила Йовович.

Кроме этого, вскоре Эвер Андерсон приступит к новым съемкам. Девочку уже пригласили к сотрудничеству представители Disney. Они готовят к производству новый фильм о Питере Пэне, в котором дочь Милы Йовович сыграет одну из главных ролей – Венди. Режиссером выступит Дэвид Лоури.

Ранее Мила Йовович с восторгом рассказывала журналистам про увлечение дочери. Эвер не только визуально напоминает звездную мамочку, но и стремится повторить ее успех в Голливуде. С детства она брала советы у голливудской актрисы, как правильно подавать эмоции, чтобы убедительно выглядеть в кадре. Сама же Мила Йовович не против, чтобы ее отпрыск также соединила свою судьбу с кинематографом. Однако Эвер должна выполнять главное требование родителей: съемки в фильмах не должны влиять на ее обучение в школе.

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