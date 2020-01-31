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Дочь Моники Беллуччи стала лицом аромата Dolce & Gabbana

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Дева Кассель / la-bellucci.

Моника Беллуччи – неизменная муза Dolce & Gabbana. Их сотрудничество длится уже более 25 лет. Теперь к рекламному кампейну присоединилась и 15-летняя дочь итальянской актрисы и французского актера Венсана Касселя – Дева.

Итальянский Модный дом Dolce & Gabbana выпустил новый аромат Dolce Shine, вдохновившись цветочными садами побережья Амальфи.

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Юная 15-летняя модель позирует на улицах Равелло в белом платье и с распущенными волнистыми волосами. В руках Девы охапка цветов, а живописный пейзаж позади напоминает, что к весне осталось совсем немного времени.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Per @dolcegabbana #devacassel @d.casseluxxi @monicabellucciofficiel #monicabellucci #dolcegabbana

Допис, поширений Deva Cassel (@devacassel_)

Именно в этот период года новый аромат Dolce Shine, который создала парфюмер Мари Саламань, поступит в продажу. Он сочетает в себе цветочные, фруктовые, мускусные, сладкие и древесные аккорды. Верхние ноты – манго, грейпфрут и айва, средние ноты – жасмин, тубероза и апельсин, нижние ноты – светлая древесина, австралийский сандал и белый мускус.


Новый аромат Dolce & Gabbana Dolce Shine

Благодаря своим внешним данным, девушка довольно часто участвует в фотосессиях для известных брендов. А с весны 2019 года Дева Кассель заключила контракт с брендом Dolce & Gabbana.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

For @dolcegabbana #devacassel #dolcegabbana @d.casseluxxi

Допис, поширений Deva Cassel (@devacassel_)

 

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Автор: Юлия Турелык
Теги: LifeStyle Стиль и мода Моника Беллуччи Dolce & Gabbana
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