Дочь Ольги Сумской показала сексапильные фото с отдыха

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Дочь Ольги Сумской – Тоня Паперная
Дочь Ольги Сумской – Тоня Паперная / Instagram / @tonya_papernaya

Старшая дочь актрисы Ольги Сумской, как и ее звездная мама, поражает стройной фигурой. Антонина Паперная отправилась на отдых, откуда опубликовала сексапильные фото в купальнике, которые взбудоражили сеть.

28-летняя дочь Ольги Сумской, несмотря на довольно насыщенный график на съемках, находит свободное время для отдыха. Актриса, которая в основном проживает в России, выбрала для отпуска солнечные ОАЭ.

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С солнечного курорта Тоня Паперная уже успела опубликовать горячие снимки, которые взбудоражили сеть сексуальностью. Перед камерой актриса предстала в соблазнительных купальниках с тигровым принтом и розовыми пайетками. Свой образ она дополнила стильными накидками. Пляжный наряд соблазнительно подчеркнул стройную талию дочери Ольги Сумской и ее пышный бюст.

Автором довольно пикантной фотосессии стала Жанна Калиновская, с которой Тоня Паперная неоднократно сотрудничала. А вот один из самых сексуальных снимков актрисы, на котором она предстала под душем, сделала ее 17-летняя сестра Анна Борисюк.

"Это не я фотографировала! Это сестра Тони. Снимок – просто шедевр!"– отметила Жанна Калиновская.

Как известно, 28-летняя дочь Ольги Сумской проживает и развивает свою кинокарьеру в России. Там Тоня Паперная закрутила роман с российским актером Владимиром Ягличем, от которого в 2018 году родила дочь Еву. По информации СМИ, пара так и не узаконила свои отношения, однако проживает в одном доме.

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Теги: Новости Украины LifeStyle Новости LifeStyle Эротика Отдых ОАЭ
Источник: LifeStyle 24
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