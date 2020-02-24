Дочь Ольги Сумской впервые показала лицо своего ребенка: волшебное фото

Актриса Антонина Паперная, которая живет и работает в России, впервые показала лицо своей 2-летней дочери Евы. Звезда, которая является первенцем Ольги Сумской, приняла участие в семейной фотосессии.

Как известно, Антонина Паперная строит отношения с российским актером Владимиром Ягличем. Пара решила не идти к алтарю и в гражданском браке воспитывает дочь Еву. Перед вторыми родами Антонины Паперной супруги снялись в семейной фотосессии для журнала Hello и впервые рассекретили, как выглядит их первенец.

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Для особого фото актеры выбрали довольно будничный наряд. Антонина Паперная предстала перед камерами в белом платье в горошек, дополнив его стильными аксессуарами. Маленькую Еву звездная мамочка одела в белое платье и заплела хвостики. А вот Владимир Яглыч красовался в белоснежной футболке и джинсовой куртке.



Дочь Ольги Сумской впервые показала свою семью / Hello

Снимок сделал немалый ажиотаж в сети, ведь дочь Ольги Сумской, хоть и является публичным человеком, не выставляет на показ свою личную жизнь. Поэтому редкие снимки Антонины Паперной с мужем вызвали восторг у ее поклонников. В новом выпуске актриса решила рассказать о своей карьере. Среди ролей дочери Ольги Сумской – участие в популярном сериале "Кухня", фильмах "Оттепель", "Гознак", "Куба". Не обошла Антонина Паперная вопросов о семейных отношениях и рассказала о грядущих родах.

Как известно, сперва новость о беременности звезды восприняли как шутку. Все потому, что Антонина Паперная опубликовала на новогодние праздники видео, на котором забавно показала округлый живот в платье. Впоследствии в одном из интервью Ольга Сумская подтвердила информацию о грядущем пополнении в ее семье, отметив, что не знает пола ребенка.

Да, снова стану бабушкой! И всем этого желаю. Ведь это большое счастье! Пол ребенка мы еще не знаем. Потому что я очень много получаю вопросов. Кто это будет: внук или внучка? Ждем,

– известила Сумская.

Кроме этого, актриса добавила, что очень близка со своей первой дочерью, поэтому часто получает звонки от Антонины, которая советуется с ней от начала беременности.



Ольга Сумська з дочерьми / Instagram / @olgasumska