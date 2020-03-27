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Дочь Оззи Осборна растрогала признанием отца: Страдаю, что не могу тебя поцеловать и обнять

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Дочь Оззи Осборна растрогала признанием отца / Instagram / @ozzyosbourne

Британский рок-музыкант в течение последнего года борется с болезнью Паркинсона. Из-за хронической болезни Оззи Осборн оказался в группе риска в разгар пандемии коронавируса. Он вынужден придерживаться карантинного режима и изолироваться даже от собственных детей.

На личной странице в инстаграме 35-летняя дочь Оззи Осборна опубликовала щтрогательное сообщение. Сейчас ее 71-летний отец и 67-летняя мать Шерон Осборн находятся в вынужденной изоляции из-за пандемии коронавируса. Супругам следует тщательно соблюдать все условия карантина, ведь из-за хронической болезни легендарный рок-музыкант оказался в группе риска.

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Пара вынужденно изолировалась даже от родных детей, которые могут инфицировать пожилых родителей. Так, старшая дочь Келли Осборн публично призналась, что она увидела родителей впервые за последние 3 недели. Однако эта встреча стала дистанционной, так как она даже не касалась ни мамы, ни папы, чтобы их обнять после разлуки.

Келли показала кадр, на котором Оззи Осборн с женой в защитных масках наслаждаются солнцем возле бассейна на территории роскошного имения. Она также опубликовала сообщение от отца, которое не может оставить равнодушным: "Так рад был тебя видеть сегодня. Страдаю, что не могу тебя поцеловать и обнять".


Дочь Оззи Осборна растрогала признанием отца / Instagram / @kellyosbourne

Дочь звездной пары объявила, что ее родители чувствуют себя хорошо: "Сегодня я впервые за почти 3 недели увидела своих родителей! Хотя мне не удалось их обнять, из этого момента я возьму все. Они чувствуют себя хорошо. Мы пройдем через это вместе".


Семья Оззи Осборна на карантине / Instagram / @kellyosbourne

Стоит отметить, что сам Оззи Осборн объявил об изоляции забавным фото в своем инстраграме. Он опубликовал кадр из самолета в защитной маске, которую натянул на глаза. Таким образом певец призвал поклонников соблюдать карантин и сейчас демонстрирует надлежащие меры безопасности лично.

 

Оззи Осборн находится в самоизоляции / Instagram / @ozzyosbourne
Автор: Марина Джура
Теги: Коронавирус COVID-19 Звездные дети LifeStyle
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