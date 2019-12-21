Дочь покойного Кузьмы Скрябина вышла замуж: фото

Единственная дочь погибшего Андрея Кузьменко Мария-Барбара, которую отец раньше называл Бася, вышла замуж в 22 года.

О свадьбе дочери Скрябина сообщил украинский певец Дзидзьо на своей странице в инстаграме, разместив снимок с молодоженами. На фотографиях Барбара позирует в роскошном свадебном платье вместе со своим новоиспеченным мужем Виктором.

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Друзья, я сегодня пришел поздравить с Днем свадьбы двух прекрасных молодых людей: Барбару и Виктора! Бася – единственная дочь Кузьмы, а он сегодня вместе с нами радуется, празднует и радуется за своего ребенка, за такую хорошую новую семью, за все те годы, которые они должны прожить в любви, счастье и богатстве. Многая лета молодой паре,

– добавил в подписи Дзидзьо.

О дочери погибшего Кузьмы Скрябина известно немного. Девушка, которая живет в Киеве, учится в Национальном медицинском университете имени А. А. Богомольца и в будущем планирует работать дерматологом.

Мария-Барбара родилась в браке Андрея Кузьменко и Светланы Бабийчук в 1997 году. Оригинальное имя для дочери выбрал артист в честь актрисы Барбары Брыльской.



Дзидзьо показал фото со свадьбы дочери Кузьмы Скрябина / Instagram-Stories / @dzidzio

Добавим, Андрей Кузьменко умер 2 февраля 2015 года в автокатастрофе. После его смерти десятки украинских вокалистов перепели хиты артиста.