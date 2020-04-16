Дочь Поляковой шокировала синяками на лице: девочка поддержала современный тренд

15-летняя дочь певицы Оли Поляковой на личной странице в инстаграме опубликовала фотографии с синяками на лице. Мария объяснила, что с ней все хорошо, а побои она воспроизвела благодаря гриму, чтобы присоединиться к челленджу mugshot.

Старшая дочь популярной исполнительницы Оли Поляковой активно развивает личный инстаграм-блог и демонстрирует свою жизнь публично по примеру звездной мамочки. Мария собрала довольно большую аудиторию в социальных сетях и продолжает публиковать контент даже в условиях карантина. Однако последняя домашняя съемка девушки вызвала настоящий шок фолловеров.

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Она решила приобщиться к популярному среди подростков челленджу mugshot, который предусматривает воссоздание синяков и побоев на лице с помощью макияжа. "Не волнуйтесь со мной все хорошо, это просто mugshot", – поспешила объяснить Мария. Однако сторонников не на шутку возмутили такие эксперименты с современными трендами: "Нет ничего красивого в этом тренде", "Без этого грима ты значительно милее", "Глупость какая-то".



Дочь Поляковой шокировала синяками на лице / Instagram / @mashapolyakova



Дочь Поляковой шокировала синяками на лице / Instagram / @mashapolyakova

Mug shot – портрет преступника, сделанный после ареста.

Интересно, что эти кадры остались без внимания звездной мамы Оли Поляковой, которая обычно поддерживает стремление дочери к публичности и комментирует каждое ее сообщение. Следует отметить, что Мария во время изоляции показала еще один тренд, который заполонил сеть. Она опубликовала "карантинный" образ с подушкой вместо платья с поясом и на каблуках. Такой look девочки сторонники восприняли значительно приветливее.