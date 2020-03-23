Дочь сенатора Меган Маккейн беременна первенцем

35-летняя дочь американского сенатора Меган Маккейн объявила о своей беременности. На заявление она решилась после того, как в прошлом потеряла ребенка. Будущая мама решила самоизолироваться в разгар пандемии коронавируса.

Вчера, 22 марта, на личной странице в инстаграме Меган Маккейн опубликовала обширное сообщение, которым обнародовала свою беременность. После двух с половиной лет брака с писателем Беном Доменеком она ждет появления первенца.

Читайте также Тина Кароль и Виктория Бекхэм показали трогательные поздравления от детей с Днем матери: видео

"Мы с мужем Беном узнали, что я беременна. Хотя я не так планировала объявлять свою беременность, мы и наши семьи рады поделиться новостями с вами", – начала сообщение Меган Маккейн. Дочь американского сенатора построила успешную телевизионную карьеру. Она ведущая ток-шоу The View на ABC, которая продолжила выпуск, несмотря на пандемию коронавируса.

Меган приняла решение не отказываться от съемок программы, а продолжить их в самоизоляции из дома: "Я консультировалась со своими врачами. Они посоветовали для моей безопасности и безопасности нашего ребенка оставаться очень осторожной и ограничить количество людей, с которыми я контактирую". Именно поэтому она сможет продолжать связываться с врачами, медсестрами, фармацевтами и журналистам, которые находятся в эпицентре борьбы с коронавирусом.

Стоит отметить, что Меган Маккейн и Бен Доменек потеряли ребенка в прошлом году. Она заверила, что выкидыш произошел из-за стресса и ее неосторожности относительно своего состояния. Кроме того, Меган уже 35 и она считает такой возраст старым для первой беременности. Ей удалось побороть опустошенность, а сейчас она продолжает тщательно изучать все аспекты материнства.