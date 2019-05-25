Дочь Сталлоне ошеломила манящим образом на Каннском кинофестивале: фото

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Сталлоне с дочерью и женой
Сталлоне с дочерью и женой / www.gettyimages.com

На нынешний 72 Каннский кинофестиваль, который проходил с 14 по 25 мая, прибыло немало знаменитостей. Одним из них стал легендарный американский актер, прославившийся своими ролями в фильмах о Рэмбо, Сильвестр Сталлоне. Актер представил новую часть культового фильма в Каннах.

На красной дорожке Каннского кинофестиваля Сильвестер появился с женой, экс-моделью Дженнифер Флавин и 20-летней дочерью Систин Роуз.

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Как известно, Систин является второй дочерью Сталлоне и строит модельную карьеру. Для выхода 24 мая девушка надела длинное золотое платье с глубоким декольте, которое идеально подчеркнуло ее фигуру. Завершили образ насыщенный макияж с акцентом на глазах и простая укладка волос.

Не менее роскошно выглядела 50-летняя Дженнифер Флавин в облегающем платье с металлическим эффектом, украшенном черными цветами.

Сам актер, исполнивший роль Джона Рэмбо в новой части фильма, радостно позировал перед объективами фотографов, демонстрируя свою красивую жену и дочь.

Сістін Роуз Сталлоне, Сильвестер Сталлоне і Дженніфер Флавін
Систин Роуз Сталлоне, Сильвестер Сталлоне и Дженнифер Флавин / Getty Images

Сістін Роуз Сталлоне
Систин Роуз Сталлоне / Getty Images

Сістін Роуз Сталлоне і Дженніфер Флавін
Систин Роуз Сталлоне и Дженнифер Флавин / Getty Images

Что известно о Каннском фестивале?Это международный кинофестиваль, который проводится ежегодно в курортном городе Канны (Франция, Лазурный берег). Впервые его провели в 1939 году и с тех пор ежегодно в мае проходит одно из самых масштабных кинособытий мира. Фестиваль, в частности, входит в так называемую "Большую пятерку" (Big Five) самых престижных кинофестивалей (вместе с фестивалями в Венеции (Италия), Берлине (Германия), Санденсе (США) и Торонто (Канада). Около 35 тысяч профессионалов из разных областей приезжают в Канны, чтобы оценить киноленты или получить награды.

Высшей наградой Каннского фестиваля есть "Золотая пальмовая ветвь", а второй по рангу приз – "Гран-при". Что касается программы фестиваля, то в течение 10 дней проходят десятки показов, которые представлены в следующих категориях: главная конкурсная программа, программа "Особый взгляд", внеконкурсная программа, специальные показы, программа короткометражных кино и другие. Также ежегодно для Каннского фестиваля назначают нового главу жюри.

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Теги: LifeStyle Новости LifeStyle Мода Голливуд Каннский кинофестиваль
Источник: LifeStyle 24
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