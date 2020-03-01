Дочь Стивена Спилберга арестована за домашнее насилие после начала порнокарьеры: детали

Недавно 23-летняя Микаэла Джордж Спилберг публично заявила, что начинает карьеру порнозвезды в жанре соло. Однако это решение лишь положило начало ее скандальной славе. Ведь вчера, 29 февраля, ее арестовали за домашнее насилие. Приемная дочь голливудского режиссера Стивена Спилберга провела в тюрьме всего 12 часов.

В конце февраля дочь Стивена Спилберга ошеломила мировое сообщество сенсационным заявлением. Микаэла решила начать карьеру порноактрисы под псевдонимом Sugar Star. Она решилась использовать собственное тело для прибыли, чтобы не зависеть от родителей и государства финансово.

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Девушка уверяла, что становиться перед камерой с партнером она не собирается. Такую принципиальную позицию она обосновала тем, что не хочет изменять своему бойфренду, 47-летнему Чаку Панкову. Однако, как сообщает издание Fox News, отношения влюбленных были далеки от идеальных.

Вчера утром, 29 февраля, Микаэла Джордж Спилберг загремела за решетку округа Дэвидсон в штате Теннесси. Правоохранители назвали причиной домашнее насилие. Следствие не раскрывает никаких подробностей инцидента, утверждая, что дело классифицируют как мелкое преступление. Сам избранник актрисы Чак Панков подтвердил информацию и заверил прессу, что данная ситуация – недоразумение.

В следственном изоляторе Hill Detention Center 23-летняя Микаэла провела лишь 12 часов. В это время личность, имя которой не разглашают, внесла залог в размере тысячи долларов, что составляет почти 25 тысяч гривен.



Дочь Стивена Спилберга арестована за домашнее насилие / Instagram / @vandal_princess

Стоит отметить, что в тюрьму приемная дочь легендарного режиссера Стивена Спилберга попала за неделю после обнародования в СМИ новостей о старте ее порнокарьеры. В последнее время девушка страдала от анорексии, психических расстройств и алкоголизма. Кинокарьерой она планировала обеспечить себя материально и избавиться от скучной работы, которая не приносит ей удовольствие.