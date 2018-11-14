Дочь Стэна Ли раскрыла имя нового супергероя, которого создатель комиксов придумал перед смертью

Дочь создателя киновселенной Marvel Стэна Ли, который умер 12 ноября, Джоан Селия Ли рассекретила имя еще одного супергероя, которого создал ее отец перед самой смертью.

Об этом она рассказала сайту TMZ.

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По словам Джоан, отец работал над созданием нового персонажа вплоть до последних дней своей жизни, имя нового супергероя – Dirt Man (Человек-грязь).

Джоан пока не разглашает, какими сверхспособностями обладает Dirt Man и не раскрывает его историю. Однако женщина подчеркнула, что "это будет очень интересно". Также дочь Стэна Ли не стала уточнять, появится новый персонаж в комиксах, или о нем будет снят фильм.



Джоан Селия Ли вместе с отцом Стэном Ли

Она с восторгом рассказала о любви Стэна Ли к болельщикам и сказала, что это началась много десятилетий назад. И женщина заверила, что имеет конкретный план, который позволит сохранить наследие ее отца.

Напомним, 12 ноября в США на 96-м году жизни умер создатель известных супергероев из мира Marvel, писатель и сценарист Стэн Ли. С начала года у творца мира Marvel уже возникали проблемы со здоровьем. Так, в начале февраля 2018-го его срочно госпитализировали из-за проблем с сердцем и дыханием.