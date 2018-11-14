Дочь Стэна Ли раскрыла имя нового супергероя, которого создатель комиксов придумал перед смертью

10 Читати новину українською
Дочь Стэна Ли рассекретила имя нового супергероя, которого создатель комиксов придумал перед смертью
Дочь Стэна Ли рассекретила имя нового супергероя, которого создатель комиксов придумал перед смертью / 24smi.org

Дочь создателя киновселенной Marvel Стэна Ли, который умер 12 ноября, Джоан Селия Ли рассекретила имя еще одного супергероя, которого создал ее отец перед самой смертью.

Об этом она рассказала сайту TMZ.

Читайте также: Лучшие фильмы с участием Стэна Ли студии Marvel

По словам Джоан, отец работал над созданием нового персонажа вплоть до последних дней своей жизни, имя нового супергероя – Dirt Man (Человек-грязь).

Джоан пока не разглашает, какими сверхспособностями обладает Dirt Man и не раскрывает его историю. Однако женщина подчеркнула, что "это будет очень интересно". Также дочь Стэна Ли не стала уточнять, появится новый персонаж в комиксах, или о нем будет снят фильм.

Джоан Селія Лі разом з батьком Стеном Лі
Джоан Селия Ли вместе с отцом Стэном Ли

Она с восторгом рассказала о любви Стэна Ли к болельщикам и сказала, что это началась много десятилетий назад. И женщина заверила, что имеет конкретный план, который позволит сохранить наследие ее отца.

Напомним, 12 ноября в США на 96-м году жизни умер создатель известных супергероев из мира Marvel, писатель и сценарист Стэн Ли. С начала года у творца мира Marvel уже возникали проблемы со здоровьем. Так, в начале февраля 2018-го его срочно госпитализировали из-за проблем с сердцем и дыханием.

Теги: LifeStyle Новости США Новости культуры Потери
Источник: 24 Канал
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Не только Меган Маркл: 10 платьев дизайнера Стеллы Маккартни, которые надевали звезды
13 сентября 16:14 Не только Меган Маркл: 10 платьев дизайнера Стеллы Маккартни, которые надевали звезды
347
Это будет очень интересный сезон, – ведущий Григорий Решетник рассказал о шоу "Холостяк 9"
13 сентября 15:53 Это будет очень интересный сезон, – ведущий Григорий Решетник рассказал о шоу "Холостяк 9"
435
Появились новые детали супружеских отношений Дональда и Мелании Трамп
13 сентября 15:26 Появились новые детали супружеских отношений Дональда и Мелании Трамп
968
Сару Джессику Паркер обвиняют в краже украшений: актриса все отрицает
13 сентября 16:51 Сару Джессику Паркер обвиняют в краже украшений: актриса все отрицает
226
Королева Иордании приняла участие в открытии детского дома: красноречивые фото
13 сентября 17:14 Королева Иордании приняла участие в открытии детского дома: красноречивые фото
206
Смерть рэпера Мак Миллера: в СМИ появились новые детали трагедии
13 сентября 17:39 Смерть рэпера Мак Миллера: в СМИ появились новые детали трагедии
893
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук