Дочь владельца Zara отгуляла свою свадьбу: фото нарядов самой богатой наследницы мира

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Марта Ортега и ее жених
Марта Ортега и ее жених / Instagram/ @elle_spain

Дочь владельца всемирно известных брендов Zara и Massimo Dutti Марта Ортега отпраздновала свую роскошную свадьбу. В течение дня празднования наследница сменила четыре наряда, торжество состоялось в королевском месте, а гости были поражены просьбой молодоженов по поводу подарков.

Торжественное празднование бракосочетания дочери самого богатого мужчины мира Марты Ортеги и ее жениха Карлоса Торретта состоялось в пятницу, 16 ноября. Для Испании их свадьба стала "событием года", ее роскошь и масштабы обсуждают СМИ всех стран мира.

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34-летняя Марта сменила четыре наряда. Первый выход дочери миллиардера Амансио Ортега был в изысканном платье от Valentino, после этого она надела длинный черный костюм, а потом было кремовое пальто. Смена образов невесты закончилась на красивом вечернем платье, которое сияло на весь зал во время первого танца.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Valentino (@maisonvalentino)

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Orisha Novias (@orishanovias)

 

Коктейльная вечеринка состоялась в Royal Yacht Club в Ла-Корунье. Гости, которые были призваны разделить радость бракосочетания Марты и Карлоса, были поражены оригинальным приглашением и особой просьбой молодоженов относительно подарков. В конверте каждый из гостей нашел по две карточки, на которых было указано пожелание относительно дресс-кода и презентов на свадьбу. В качестве подарков пара попросила сделать пожертвование в фонд, который поддерживает детей с церебральным параличом.

Стоит добавить, что брак с Карлосом Торреттом является вторым для Марты Ортеги. Впервые дочь известного миллиардера Амансио Ортега вышла замуж в 2010 году, а уже в 2015 пара развелась. От первого брака у Марты есть 5-летний сын, а ее отец входит в пятерку самых богатых людей мира. Доход владельца брендов одежды составляет 55 миллиардов фунтов стерлингов в год. Марта Ортега является креативным директором Zara Women.

Теги: LifeStyle Звездные свадьбы
Источник: 24 канал
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