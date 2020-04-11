Дочь звезды "Великий Гэтсби" Мии Фэрроу заразилась коронавирусом: щемящее признание актрисы

75-летняя американская актриса Миа Фэрроу призналась, что ее 26-летняя дочь Квинси инфицирована коронавирусом. Звезда усыновила девушку, когда ей был всего один год, а сейчас она замужем и воспитывает маленькую дочь Коретту.

О болезни дочери Миа Фэрроу решила сообщить на личной странице в твиттере. Актриса отметила, что Квинси была вынуждена согласиться на госпитализацию 10 апреля после диагностирования коронавируса.

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"Будьте добры, помолитесь за мою дочь Квинси. Сегодня у нее не оставалось выбора, кроме как обратиться в больницу за помощью в борьбе с коронавирусом", – написала Миа Фэрроу.

A personal request. If you would be so kind, would you please send up a prayer for my daughter Quincy. Today she had no alternative but to go the hospital for help in her struggle against the coronavirus. — Mia Farrow (@MiaFarrow) April 10, 2020

На щемящую просьбу многодетной мамы отреагировали тысячи обеспокоенных поклонников и звездных коллег, среди которых музыкант Джо Уолш, актриса Джейн Линч и продюсер Джемима Голдсмит. Все они желают сил семье, крепкого здоровья и скорейшего выздоровления для Квинси.

Усыновленная дочь Мии Фэрроу замужем за Этаном и воспитывает дочь Коретту.

По состоянию на 11 апреля количество инфицированных коронавирусом превысило 1 миллион 600 тысяч человек по всему миру. Именно США сейчас находится на первом месте по количеству подтвержденных больных коронавирусом – более полумиллиона зараженных лиц. За последние сутки в стране впервые умерли более 2 тысяч человек от осложнений, вызванных COVID-19.



Симптомы коронавируса / Инфографика 24 канала