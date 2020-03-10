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Дочери Анджелины Джоли впервые вышли на публику после операций: фото

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По случаю Международного женского дня известная голливудская актриса Анджелина Джоли призналась, что два месяца провела в больничных палатах. Ее дочери Захара и Шайло перенесли операции. На днях девочек сфотографировали папарацци на улице.

15-летняя Захара и 13-летняя Шайло попали в объективы камер журналистов. Это произошло вчера, 9 марта, когда они вместе с Джоли выходили из кинотеатра. Шайло запечатлена на костылях. Реабилитационный период не помешал семейному отдыху, а только укрепил их семью. Об этом сообщает издание The Daily Mail.

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Об операциях дочерей Анджелина Джоли рассказала в своей колонке для издания Time. Известно, что Шайло перенесла операцию на бедре, а вот, что стало причиной лечения Захари, пока не объявляют. Звезда рассказала, что такое испытание сплотило их семью.

Я увидела, как дети беспокоятся друг о друге и всеми силами стараются помочь. Девочки легко бросают все дела и ставят друг друга на первое место,
– поделилась Анджелина.

Также знаменитость отметила, что она рассказала о проблемах детей только с их разрешения.

Дочери знают о тексте. Я уважаю их личную жизнь, и мы обсуждали это вместе. Они понимают, что пройти сквозь медицинское испытание и бороться за выздоровление – это то, чем можно гордиться,
– рассказала звездная мама.


Анджелина Джоли с дочерьми после операций / Фото: The Daily Mail


Дочь Анджелины Джоли Шайло на костылях / Фото: The Daily Mail


Анджелина Джоли с дочерью возле кинотеатра / Фото: The Daily Mail

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Автор: Кристина Кобак
Теги: Звездные дети Звездные родители Анджелина Джоли LifeStyle
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