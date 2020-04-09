24 Канал Техно Здоровье Спорт Вкусно Дом Семья Auto Инвестиции Учеба Likar Покер Дизайн Афиша
more

Дочери Милы Йовович весело спели песню "Антошка": эмоциональное видео

- Читати новину українською
Сім'я Міли Йовович / Фото з інстаграму

Голливудская актриса украинского происхождения Мила Йовович чаще показывает в инстаграме фото и видео своих детей. Недавно старшая дочь Эвер Габо опубликовала видео с сестренкой Дэшиэл, на котором они поют песню.

Поки вся сім’я перебуває на карантині, доньки Йовович не дають їй сумувати та весело розважаються. Раніше зіркова матуся розповідала про успіхи 12-річної доньки у вивченні російської мови.

Читайте також Донька Міли Йовович прочитала авторську казку російською мовою: відео

Моя дочка Евер щодня протягом пів години читала і писала російською мовою в школі. Тепер вона вирішила написати російською на кирилиці!,
 – написала зіркова матуся.

Евер Габо сама написала казку російською мовою і навіть прочитала її. Відео вже встигло зібрати мільйон переглядів та тисячі схвальних відгуків від фанатів.

Тепер дівчинка на своїй сторінці в інстаграмі опублікувала веселе відео з сестрою Дешіел на якому вони співають дитячу пісню російською мовою "Антошка".

"Ми робимо все можливе, щоб наші дні були продуктивними і позитивними в ці важкі часи. Ми сподіваємося, що це допоможе посміхнутися особам, які дивляться", – написала Евер.

Нагадаємо, акторка Міла Йовович та режисер Пол Андерсон виховують трьох дітей: 12-річну Евер, 5-річну Дешіел та найменшу 2-місячну донечку Озіан.

 

Автор: Юлия Турелык
Теги: Звездные родители Звездные дети LifeStyle Голливуд
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Предложения партнеров
Комментарии
Публикации
8 апреля 14:16 Выходные на Пасху 2020: сколько дней будут отдыхать украинцы
Квітослава Туз
8 апреля 11:19 Календарь стрижек на апрель 2020: интересные советы
Квітослава Туз
8 апреля 10:48 Убили лидера группы "Лесик Band": самые известные песни музыкантов, которые знают во Львове
Уляна Журба
7 апреля 18:07 Фильмы апреля, премьеры которых перенесли из-за пандемии коронавируса
Юлія Михайлова
7 апреля 09:30 Лучшие фильмы с Джеки Чаном, которые прославили его на весь мир
Юлія Михайлова

Новости
Больше новостей