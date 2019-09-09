Дочери Риз Уизерспун исполняется 20: лучшие выходы со звездной мамой – фото

Популярная блондинка Голливуда Риз Уизерспун воспитывает двоих младших сыновей и дочь Аву Филлипп, которой в понедельник, 9 сентября, исполняется 20 лет.

Риз Уизерспун прожила в браке с Райаном Филлиппом девять лет и родила ему двух детей – 20-летнюю Аву и 16-летнего сына Дикона.

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Главная блондинка Голливуда впервые стала мамой в 23 года. По словам Риз, они с Райаном тогда обсуждали желание жениться, но Ава не была запланированным ребенком.

Когда узнали о моей беременности, вопрос был только один – какую дату выбрать для свадьбы, чтобы живот не вырос к этому времени уже до огромных размеров. Конечно, это был вызов. Два молодых актера, стремящиеся сделать карьеру, и тут такое дело – брак, рождение ребенка. Но мы тогда были так влюблены и так верили в наше общее будущее,

– признается Уизерспун.

Одной из причин сложного развода в 2008 году, по мнению Райана, стал возраст экс-влюбленных, ведь они начали встречаться молодыми и неопытными. В 2011 году Риз вторично вышла замуж за голливудского агента Джима Тота, которому в 2012 году родила сына Теннесси Джеймса Тота.

Популярная блондинка довольно часто посещает светские события. Со временем актрисе все чаще составляет компанию ее старшая дочь Ава Филлипп, которую считают полной копией Уизерспун.

В честь 20-летия Авы Филлипп редакция LifeStyle 24 предлагает просмотреть снимки совместных выходов девушки со своей звездной мамой Риз Уизерспун.

Публичные выходы Риз Визрспун с дочерью:



Риз Уизерспун и Ава Филлипп / Getty Images

Однажды в интервью изданию E! News Риз Уизерспун рассказала, что ее дочь часто путают с ней.

Люди постоянно подходят к ней и поздравляют с премьерой или говорят, как им понравилась ее, то есть на самом деле моя последняя роль,

– вспомнила звездная мама.



​Риз Уизерспун и Ава Филлипп / Getty Images



​Риз Уизерспун и Ава Филлипп / Getty Images



​Риз Уизерспун и Ава Филлипп / Getty Images



​Риз Уизерспун и Ава Филлипп / Getty Images