Договоренности нет, – режиссер "Джокера" Тодд Филлипс отрицает продолжение фильма

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Продолжения "Джокера" не будет / IMDb

Накануне, 21 ноября, сеть всколыхнула новость о продолжении фильма "Джокер" и информация, что Хоакин Феникс якобы согласился сыграть главную роль. Однако режиссер ленты Тодд Филлипс опроверг информацию.

Немало иностранных СМИ написало о том, что "Джокер 2" все же увидит свет уже вскоре, однако на сайте издания The Playlist появилось опровержение  режиссера популярной картины Тодда Филлипса.

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48-летний американский создатель "Джокера" заявил, что информация о работе над продолжением фильма – это всего лишь слухи.

Я не знаю, откуда это взялось. Речь идет о встрече, которой никогда не было. У нас нет договоренности с Хоакином. Договоренности нет также ни со мной, ни с автором. Если у тебя нет страницы в Twitter и ты не частый посетитель сети, такие вещи сложно опровергнуть. Ты просто говоришь себе: "Окей, все это исчезнет через 24 часа, двигаемся дальше", – заявил режиссер "Джокера" Тодд Филлипс.

Пока остается ожидать любую информацию о продлении драмы.

Джокер 2
Тодд Филлипс на съемках "Джокера" / The Playlist

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Автор: Марта Вересюк
Теги: LifeStyle Кино Голливуд Хоакин Феникс
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