"Доктор Кто": сеть подрывает трейлер к 12 сезону популярного сериала

Почти пятнадцать лет подряд на телеканале BBC выходит сериал "Доктор Кто". Так, на носу премьера 12 сезона, трейлер к которому уже появился в сети.

Создатели британского научно-фантастического сериала готовы порадовать фанатов новой порцией приключений от героев сериала "Доктор Кто". 12 сезон ленты готовится к выпуску в первой половине 2020 года, однако о точной дате премьеры пока не сообщается.

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Он будет состоять из 10 серий, а приглашенной звездой стал 62-летний комедийный актер Стивен Фрай. Однако в эпизодах также можно будет увидеть любимцев Джоди Уиттакер, Тосина Коула, Мандип Гилл, Брэдли Уолша и других.

По сюжету, героям сериал "Доктор Кто" придется встретиться с давними знакомыми – киберлюдьми. Впервые металлические монстры появились в сериале еще в 1996 году.

"Доктор Кто" 12 сезон: смотреть трейлер сериала онлайн

Что известно о сериале "Доктор Кто"? Впервые лента увидела свет в 1963 году. С тех пор она с перерывами выходит на телеканале ВВС.



Сюжет сериала разворачивается вокруг приключений путешественника во времени, известного как Доктор, а также его спутников. Вместе команда искателей приключений исследуют время и пространство, а также решают разные проблемы и восстанавливают нарушенную справедливость.



В 1989 году сериал был закрыт из-за низких рейтингов, а в 1996 году на большой экран вышел полнометражный фильм с одноименным названием "Доктор Кто". В 2005 году сериал был успешно возобновлен и идет по сей день, в 2019 году, создатели презентовали 11 новых сезонов, а 12 ожидается в следующем году.