"Доктор Сон": продолжение культового "Сияния"

На киноэкранах оказался еще один роман Стивена Кинга. И на этот раз экранизация следует книге.

Совсем недавно мир увидел вторую часть "Оно", а теперь очередь за не менее известным творением Стивена Кинга. Режиссер Майк Фленеган попытался примирить писателя и покойного Кубрика, отдав честь обоим художникам в своем новом фильме "Доктор Сон". Несмотря на нарекания, кино получилось отличным. Оно вдохновляет пересмотреть "сияние" и перечитать "кинговские" первоисточники.

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"Доктор Сон": официальный кадр из фильма онлайн / IMDb

Фильм "Сияние" считается одним из лучших в "низком" жанре триллеров и ужасов. И хоть его плохо встретили критики в далеком 1980-м, а Стивен Кинг и вовсе возмущен экранизацией Кубрика, сегодня "Сияние" считается классикой, которую практически невозможно превзойти. Кубрик снял кино на свой лад, отбросив часть рассказа Кинга и изменив важные для писателя детали. Зрители и время простили этому режиссеру неточности, но как бы Майку Фленегану этого не хотелось, он – не Кубрик, и перечить Кингу – не лучшая идея. Поэтому он не делал резких движений.

На счету Фленегана несколько фильмов ужасов – успешных и не очень. Его последняя работа, сериал The Haunting of Hill House на Netflix, получила рейтинг 8,7 на IMDb и много одобрительных рецензий. Атмосферный "Доктор Сон" в определенной степени напоминает успешный сериал, в то же время "кося" под работы Кубрика.

150-минутный хронометраж захватывает и удерживает внимание, но концовка скорее разочаровывает, чем вызывает ностальгию. Впечатление, будто попадаешь в музей хоррор-классики, где тебя давно ждут незабываемые персонажи из предыдущей части. "Доктор Сон" возвращает зрителя в отель "Оверлук", где моментами покадрово відторює "Сияние". Но придает ему правильное, кинговское, завершение.



"Доктор Сон": официальный кадр из фильма онлайн / IMDb

Юэн Мак-Грегор сыграл взрослую версию малого "сияющего" Дэна. С возрастом он скатился до уровня отца в некоторых аспектах своей жизни, пока не вернулся на путь праведный и не влип в новую паранормальную историю. Дэн встретил Абру (Кайли Карран), которая легко превзошла его по мощности и смелости. Имела своим примером показывает, что "сияние" не надо прятать. Вместо этого, лучше его использовать для блага. Дэн и Абра дружат благодаря необычной переписке на стене, а когда приходит время, совместно борются с бандой, пожирателем сияния по имени Роуз. Последнюю сыграла Ребекка Фергюсон и это не первая успешная и по-настоящему интересная роль актрисы. Эта троица отлично справляется в мире выдумок Кинга и Фленегана, усиливая его.

Без сомнения – подвиг, что "Доктор Сон" снят так, чтобы не обязывать зрителя ни предварительно читать обе книги Кинга, ни смотреть "Сияние" (если его хоть кто-то не видел) – все и так понятно, интересно и жутко. Часть большего за этот фильм истории, конечно, теряется, но кино все равно не выглядит вырванным из контекста куском пленки. Если принять как должное, что сиквел "Сияния" не может претендовать на такую же культовость, "Доктор Сон" абсолютно справился с задачей рассказать самобытную историю, достойной внимания и даже повторного просмотра.

Рейтинг "Доктора Сна" на IMDb – 7,6. просмотр только для совершеннолетних.

Смотрите трейлер фильма "Доктор Сон" онлайн:

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