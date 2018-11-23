Dolce & Gabbana обвинили в расизме: основатели бренда извинились перед китайцами – видео

Основатели знаменитого итальянского бренда Dolce & Gabbana, Стефано Габбана и Доменико Дольче извинились перед Китаем за резонансный расистский скандал.

Соответствующее сообщение Стефано Габбана разместил на своей странице в Instagram со ссылкой на ролик в YouTube.

Читайте также: Ты просто машина для денег, – дизайнер Роберто Кавалли жестоко "наехал" на Къяру Ферраньи

Что известно о скандале Dolce & Gabbana и Китая?

Скандал разгорелся после публикации промо-роликов с девушкой азиатской внешности, которая пытается кушать итальянскую пиццу, канноли и пасту китайскими палочками. Следовательно, модель выглядит в кадре очень нелепо.

Китайцы восприняли новую кампанию как унижение. Впоследствии, 21 ноября, в Шанхае должен был состояться огромный показ Dolce & Gabbana, который отменили из-за обвинения бренда в расизме.

После этого конфликт набрал обороты из-за переписки Стефано Габбаны с интернет-пользователем. В ответах дизайнер не признал присутствия расизма в роликах, да еще и называл жителей Китая "необразованной, грязной и вонючей нацией".

Каким было объяснение Dolce & Gabbana?

Через некоторое время основатель бренда Dolce & Gabbana сообщил, что его блог и официальную страницу марки сломали хейтеры, и на сообщения отвечал не он.

Основатели бренда извинились перед Китаем

На видео записано совместное заявление Стефано Габбаны и Доменико Дольче. Модельеры признались, что имеют надежду на то, что китайцы простят их недостатки знаний о культуре Китая.

Мы придаем большое значение этому заявлению с извинениями. Еще раз хотим выразить свои глубочайшие извинения китайскому народу во всем мире,

– заявили основатели бренда.

Ролик снят на итальянском языке с китайскими субтитрами. В конце видео Стефано и Доменико сказали слово "извините" на китайском и пообещали, что такого больше не случится.

"Мы всегда горячо любили Китай, и многочисленные поездки заставили нас еще больше полюбить китайскую культуру. Естественно, нам необходимо еще многому научиться", – добавили они.

Дольче и Габбана извинились перед Китаем: смотрите видео (итальянский язык с китайскими субтитрами)