Британская королева за время карантина не выходила на публику, чтобы обезопасить себя и мужа Филиппа от COVID-19. Но официальное празднование 94-го дня рождения, которое каждый год происходит во вторую субботу июня, она пропустить не хотела.

Елизавета II родилась 21 апреля, но этот праздник она обычно проводит в кругу семьи. А вот британский народ, согласно традиции, всегда может поздравить ее в официальный день рождения королевы во вторую субботу июня. Ежегодно перед Букингемским дворцом происходит пышный парад, а публика радостно приветствует своего монарха, который вместе с семьей всегда наблюдает за действом с главного балкона дворца.

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В этом же году пандемия коронавируса внесла свои коррективы в планы королевской семьи, так что последние несколько месяцев Елизавета II с мужем принцем Филиппом находятся в загородной резиденции Лондона – Виндзорском замке. Там же и состоялось скромное празднование с участием солдат 1-го батальона Валлийской гвардии. Небольшой парад прошел в узком кругу с соблюдением всех карантинных норм и социальной дистанции, а сама королева наблюдала за всем из маленького шатра.

94-летняя именинница выбрала для выхода бирюзовое пальто и шляпу, также надела светлое платье в цветочный принт. Нежный образ дополняли белые перчатки, жемчуг на шее и ушах, а также традиционные черные туфли и сумочка. Елизавета II была в хорошем настроении и была безумно рада выйти на публику, хоть и в таких сложных условиях.

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Стоит добавить, что Великобритания сейчас находится на 5 месте по количеству официально больных коронавирусом. В стране зафиксировано почти 296 тысяч людей с коронавирусом, из которых 41 тысяча человек умерли.