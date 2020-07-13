После прошлогоднего визита голливудского актера Тома Круза все находились в ожидании новых кадров из Украины в фильме "Миссия невыполнима 7". Но по словам режиссера фильма, команда нашла другие локации, где будет удобнее им снимать.

По словам киножурналиста Артема Заяца в фейсбуке, который имел возможность пообщаться с кинорежиссером Кристофером МакКуорри, долгожданные съемки фильма "Миссия невыполнима 7" в Украине не следует ожидать. Ранее сообщалось, что одной из локаций может стать столичный книжный рынок "Петровка".

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Нет. Я не собирался (разрушать рынок). Хотя если вы покажете мне книжный рынок, который можно разрушить, я вам покажу, как это делается. Мы действительно изучали Киев (на предмет интересных локаций)... Если у вас есть книжный рынок, с которым вы хотели бы, чтобы я разобрался, – я могу позаботиться о нем для вас!

– пошутил режиссер.

"Мы провели скаутинг, разведку, изучили ряд мест в Украине, и действительно нашли одну довольно экстраординарную локацию. Но проблема в съемках "на выезде" в том, что вы находите место, которое вам очень нравится, и после этого следует найти поблизости все другие [подходящие для съемок] места, чтобы оправдать перенос огромного кинопроекта в эту страну. Мы уже к тому моменту нашли очень много стран для нашего фильма. Но на каком-то этапе мне действительно нравилась идея поснимать в Украине", – рассказал МакКуорри.

Что известно о визите Тома Круза в Украину?

Киноактер Том Круз неожиданно прилетел в Украину 30 сентября. Впервые его увидели со съемочной командой в столичном метро на станции "Золотые ворота", где он был с охраной и в сопровождении советника Владимира Зеленского – Андрея Ермака. Того же дня Круза пригласили в Офис Президента, где было объявлено, что актер и режиссер ищут локации для съемок в "шпионском экшене".

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На следующий день Том Круз вылетел в Одессу, где пробыл там несколько часов. Продюсерская группа знаменитости посетила пассажирский терминал порта, локации с видами на грузовые причалы, 22-этажный отель "Одесса", эстакаду порта и Потемкинскую лестницу. После визита Круз полетел во Львов. Там его встретил мэр Андрей Садовый с женой Екатериной. На Площадь Рынок актер приехал кортежем из 5 машин, а львовяне были в восторге, что их кумир побывал в центре города.