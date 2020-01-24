Dolly Parton challenge: как звезды подхватили вирусный флешмоб от кантри-певицы – подборка

Американская кантри-певица Долли Партон в коллажи из 4-х фотографий, которые бы она опубликовала в различных соцсетях, решила показать четыре стороны себя – профессиональную, семейную, стильную и сексуальную. Этому примеру решили последовать тысячи фанатов в том числе и звезды.

Пользователи социальных сетей любят участвовать в флешмобах, и на этот раз они не удержались и сами последовали примеру 74-летней кантри-звезды в Инстаграме.

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"Найдите женщину, которая может сделать все это", – подписала фотоколлаж Долли Партон.

Смысл такого коллажа состоит в том, что нужно собрать четыре собственных фотографии, которые бы подходили для публикации в определенных социальных сетях.

Известно, что LinkedIn – это социальная сеть для поиска и налаживания деловых контактов, то есть для работы. Поэтому туда идеально подойдет ваше фото в деловом костюме с уверенным взглядом.



– это социальная сеть для поиска и налаживания деловых контактов, то есть для работы. Поэтому туда идеально подойдет ваше фото в деловом костюме с уверенным взглядом. Facebook – одна из самых популярных социальных сетей, в которых пользователи публикуют фото со своего досуга, показывая основном идеальный образ семьянина.



– одна из самых популярных социальных сетей, в которых пользователи публикуют фото со своего досуга, показывая основном идеальный образ семьянина. Instagram – не менее популярная социальная сеть, где вы можете оставлять свои фотографии ярких вечеринок, частных фотосессий или иных событий, которые бы не совсем подошли под другую социальную сеть.



– не менее популярная социальная сеть, где вы можете оставлять свои фотографии ярких вечеринок, частных фотосессий или иных событий, которые бы не совсем подошли под другую социальную сеть. Tinder – знаменитая социальная сеть для знакомств с людьми, находящимися недалеко от вас. Понятно, что для привлечения партнеров пользователи часто выкладывают пикантные фото.

Предлагаем посмотреть, какие известные звезды присоединились к интернет-флэшмобу и самим принять в нем участие!

Элен ДеДженерес

Кристин Ченовет

Кьяра Ферраньи

Дженнифер Гарнер

Керри Вашингтон

Минди Калинг

Майли Сайрус