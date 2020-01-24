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Dolly Parton challenge: как звезды подхватили вирусный флешмоб от кантри-певицы – подборка

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Долли Партон / Instagram / @dollyparton

Американская кантри-певица Долли Партон в коллажи из 4-х фотографий, которые бы она опубликовала в различных соцсетях, решила показать четыре стороны себя – профессиональную, семейную, стильную и сексуальную. Этому примеру решили последовать тысячи фанатов в том числе и звезды.

Пользователи социальных сетей любят участвовать в флешмобах, и на этот раз они не удержались и сами последовали примеру 74-летней кантри-звезды в Инстаграме.

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"Найдите женщину, которая может сделать все это", – подписала фотоколлаж Долли Партон.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Get you a woman who can do it all

Допис, поширений Dolly Parton (@dollyparton)

 

Смысл такого коллажа состоит в том, что нужно собрать четыре собственных фотографии, которые бы подходили для публикации в определенных социальных сетях.

  • Известно, что LinkedIn – это социальная сеть для поиска и налаживания деловых контактов, то есть для работы. Поэтому туда идеально подойдет ваше фото в деловом костюме с уверенным взглядом.
     
  • Facebook – одна из самых популярных социальных сетей, в которых пользователи публикуют фото со своего досуга, показывая основном идеальный образ семьянина.
     
  • Instagram – не менее популярная социальная сеть, где вы можете оставлять свои фотографии ярких вечеринок, частных фотосессий или иных событий, которые бы не совсем подошли под другую социальную сеть.
     
  • Tinder – знаменитая социальная сеть для знакомств с людьми, находящимися недалеко от вас. Понятно, что для привлечения партнеров пользователи часто выкладывают пикантные фото.

Предлагаем посмотреть, какие известные звезды присоединились к интернет-флэшмобу и самим принять в нем участие!

Элен ДеДженерес

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

When my agent asks if I can play different roles.

Допис, поширений Ellen DeGeneres (@theellenshow)

 

Кристин Ченовет

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

@DollyParton is my favorite trendsetter. Which one are YOU today?! Comment below!

Допис, поширений Kristin Chenoweth (@kchenoweth)

 

Кьяра Ферраньи

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dolly Parton challenge ️

Допис, поширений Chiara Ferragni (@chiaraferragni)

 

Дженнифер Гарнер

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Yes ma’am, @dollyparton, whatever you say. ️

Допис, поширений Jennifer Garner (@jennifer.garner)

 

Керри Вашингтон

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Inspired by @dollyparton, of course!

Допис, поширений Kerry Washington (@kerrywashington)

 

Минди Калинг

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Eenie, meenie, miney, mo.

Допис, поширений Mindy Kaling (@mindykaling)

 

Майли Сайрус

 

 

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Автор: Ульяна Журба
Теги: Техно LifeStyle Интернет Новости LifeStyle Соцсети
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