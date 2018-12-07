Дом из фильма "Отпуск по обмену" выставили на продажу: известна цена

109 Читати новину українською
Дом из фильма "Отпуск по обмену" выставили на продажу
Дом из фильма "Отпуск по обмену" выставили на продажу / Кадр из видео

Уютный загородный коттедж, который вдохновил режиссера Нэнси Мейерс на романтическую рождественскую комедию "Отпуск по обмену", выставили на продажу.

Поклонники романтической рождественской комедии "Отпуск по обмену" (The Holiday) с первого взгляда узнают тот самый дом в английской глубинке.

Читайте также: Родители Кейт Миддлтон продают дом, который покупали для нее и Пиппы: интригующие детали

Теперь этот загородный коттедж в английском графстве Суррей можно приобрести. Понадобится для этого не мало – не много 650 тысяч фунтов стерлингов (примерно 22,6 миллиона гривен), пишет His.

Правда, стоит уточнить, что дом, изображенный в самом фильме от начала до конца был искусно скопированной декорацией.

Відпустка за обміном будинок Англія
Дом из "Отпуска по обмену" выставили на продажу

По сюжету этот дом принадлежит персонажу Кейт Уинслет, которая на Рождество меняется жильем с магнатом из Лос-Анджелеса. Именно героине Камерон Диаз достается маленький уютный, хотя и не слишком удобный, коттедж.

Відпочинок за обміном котедж будинок продажГостиная дома из фильма "Отпуск по обмену"

Реальное здание, ставшее прототипом для картины, немного больше по размерам, чем его вымышленный аналог.

Будинок за обміном спальня інтер'єрИнтерьер спальни в доме из фильма "Отпуск по обмену"

Однако общие черты в них можно найти невооруженным глазом: такие же деревянные балки, камин, сельская кухня.

Читайте также: Топ рождественских фильмов, которые поднимут настроение

Как и в кино, в реальности кухня привлекает внимание своими классическими открытыми полками и коллекцией голубой посуды.

Відпочинок за обміном будинок фільм кухня
Кухня в английском коттеджи из фильма "Отпуск по обмену"

Читайте также:
  •  
Теги: Кино LifeStyle Новости недвижимости Новости недвижимости мира Идеи для интерьера Звездная недвижимость
Источник: Lifestyle
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
День святого Николая: самые интересные традиции в Украине и мире
сегодня 11:23 День святого Николая: самые интересные традиции в Украине и мире
Юлія Девда 36636
Поздравление с Новым годом 2019 на украинском языке
17 декабря 17:08 Поздравление с Новым годом 2019 на украинском языке
31444
Милле Йовович – 43! Топ-4 цитаты голливудской звезды родом из Украины
17 декабря 11:00 Милле Йовович – 43! Топ-4 цитаты голливудской звезды родом из Украины
Юлія Девда 257
Звёздный бэби-бум 2018: Джамала, Ева Лонгория, Тарабарова и другие знаменитости стали мамочками
17 декабря 10:02 Звёздный бэби-бум 2018: Джамала, Ева Лонгория, Тарабарова и другие знаменитости стали мамочками
Анастасія Манюхіна 460
Лучшие мировые кинопремьеры-2018, которые необходимо посмотреть каждому
14 декабря 18:00 Лучшие мировые кинопремьеры-2018, которые необходимо посмотреть каждому
Юлія Турелик 1346
Самые громкие разводы 2018 года: каким звездным парам не удалось спасти брак
14 декабря 10:00 Самые громкие разводы 2018 года: каким звездным парам не удалось спасти брак
Марта Вересюк 1292
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук