Дом из фильма "Отпуск по обмену" выставили на продажу: известна цена

Уютный загородный коттедж, который вдохновил режиссера Нэнси Мейерс на романтическую рождественскую комедию "Отпуск по обмену", выставили на продажу.

Поклонники романтической рождественской комедии "Отпуск по обмену" (The Holiday) с первого взгляда узнают тот самый дом в английской глубинке.

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Теперь этот загородный коттедж в английском графстве Суррей можно приобрести. Понадобится для этого не мало – не много 650 тысяч фунтов стерлингов (примерно 22,6 миллиона гривен), пишет His.

Правда, стоит уточнить, что дом, изображенный в самом фильме от начала до конца был искусно скопированной декорацией.



Дом из "Отпуска по обмену" выставили на продажу

По сюжету этот дом принадлежит персонажу Кейт Уинслет, которая на Рождество меняется жильем с магнатом из Лос-Анджелеса. Именно героине Камерон Диаз достается маленький уютный, хотя и не слишком удобный, коттедж.

Гостиная дома из фильма "Отпуск по обмену"

Реальное здание, ставшее прототипом для картины, немного больше по размерам, чем его вымышленный аналог.

Интерьер спальни в доме из фильма "Отпуск по обмену"

Однако общие черты в них можно найти невооруженным глазом: такие же деревянные балки, камин, сельская кухня.

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Как и в кино, в реальности кухня привлекает внимание своими классическими открытыми полками и коллекцией голубой посуды.



Кухня в английском коттеджи из фильма "Отпуск по обмену"