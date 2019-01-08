Дом с сюрпризом: Джейми Оливер купил особняк с призраком за 6 миллионов фунтов стерлингов
Знаменитый английский шеф-повар и автор многих кулинарных книг Джейми Оливер приобрел необычную недвижимость. Владелец ресторанной сети купил особняк XI века, у которого особая история. В доме за 6 миллионов фунтов стерлингов обитает призрак.
Известного телеведущего кулинарных программ при покупке нового жилья не остановила ни высокая цена, ни тот факт, что в доме живет призрак. О покупке Джейми Оливера сообщает издание The Daily Mail.
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Знаменитый особняк в Англии принадлежал аристократической семье, которая решилась его продать. Дом был построен в 1570 году во времена правления королевы Елизаветы. Ходят слухи, что во дворце, площадью 70 акров (28 гектаров), за который шеф-повару пришлось заплатить 6 миллионов фунтов стерлингов (212 миллионов гривен), обитает призрак.
Поговаривают, что в доме есть детская игрушка конь-качалка, которую расшатывает ничто иное, как полтергейст. Однако Джейми Оливера это не остановило, и он вместе с женой Жюлиетт и пятью детьми собирается переехать туда уже в феврале этого года.
Последний раз ремонтные работы в особняке проводились в 2010 году, но исторический декор дома остался в прежнем виде.
Особняк 1500-го года / The Daily Mail
Такий вид имеют комнаты дома внутри / The Daily Mail
Игрушка, которую раскачивает призрак / The Daily Mail