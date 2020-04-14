Дома, в церкви или с семьей: где вы проведете Пасху – опрос

Светлый праздник Пасхи вся Украина будет отмечать уже в это воскресенье – 19 апреля. Но из-за карантинных ограничений немало верующих до сих пор не определились, где им освящать пасхальную корзину – в церкви, дома или вообще отказаться от празднования.

Политики, священники и лидеры мнений рекомендуют украинцам оставаться дома во время Пасхального богослужения, а освятить корзину во время онлайн-трансляции. Настоятели церквей говорят, что нет особого значения, где происходит освящение, потому что праздник должен быть в сердце, а святой водой корзину может сбрызнуть как священник, так и хозяин дома.

Что говорит Социология Сколько украинцев планируют идти в церковь на Пасху: результаты опроса

Стоит добавить, что в Минздраве рекомендуют остаться дома в Пасху, поскольку посещение церквей в Украине в этот день может иметь катастрофические последствия. Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко отметил, что это может свести к нулю достигнутые успехи в сдерживании распространения коронавируса в Украине. Поэтому он призывает украинцев отпраздновать Пасху дома, не нарушая карантина. В частности в Украине сейчас запрещено посещать парки и леса, поэтому устроить семейный обед или ужин можно разве что на собственном дворе.

Согласно опросу сайта 24 канала, по состоянию на 14 апреля, в церкви в Пасху планируют идти 19% читателей, а провести праздник дома – 81%. LifeStyle 24 решил узнать, как именно и с кем вы планируете провести грядущий праздник во время карантина в Украине из-за коронавируса.

Как освятить пасхальную корзинку дома

Освящение возможно с помощью прямых трансляций молитвы для их благословения. В случае невозможности участвовать в трансляции богослужения, отец семейства сам может святой водой побрызгать пасхальные блюда.



Как посвятить пасхальную корзину дома / Инфографика 24 канала